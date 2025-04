Leonel Coira foi contratado aos sete anos de idade pelo Real Madrid em 2011. O argentino, que hoje tem 21 anos, chamou a atenção do clube quando jogava futebol de sete no Moraleja de Enmedio, clube do sul de Madrid, na Espanha. Na época, ele foi apelidado de "novo Messi", pela nacionalidade e contrato tão cedo na carreira. Depois de altos e baixos na carreira e até briga com o Juan Román Riquelme, Coira joga hoje em um clube de futebol amador em Porto Rico.

Nos últimos dias, o caso de Coira veio à tona na Argentina após acusar o ex-jogador e ídolo do Boca Juniors Riquelme de sabotar a sua carreira. Em uma entrevista ao Bolavip, o jogador afirmou que o irmão de Riquelme o ofereceu representação. Após negativa, ele afirma que sua boa sequência nos treinamentos no Boca Juniors foi interrompida pela diretoria, Apesar de ter treinado com o elenco, o jogador não conseguiu estrear pelo time principal. Riquelme é o presidente do Boca Juniors desde 2023.

Riquelme, presidente do Boca Juniors (Foto: Juan Mabromata / AFP)

A passagem de Coira pelo Real Madrid

Coira chegou no Boca Juniors em 2021, após passagens pelas categorias de base do Real Madrid e do Valencia. O jogador saiu do Real Madrid em 2017.