Ex-Flamengo, Kauã Santos celebra boa fase no Frankfurt e revela peso da Liga Europa

Ex-Flamengo, Kauã Santos é um dos grandes destaques do Frankfurt, que encara o Tottenham nas quartas de final da Liga Europa, nesta quinta-feira (10). O jovem goleiro brasileiro recebeu suas primeiras oportunidades no profissional na atual temporada e chegou a ser comparado com Dida, segundo os jornais alemães.

Em entrevista ao Lance!, Kauã Santos celebrou a grande fase vivida com a camisa do Frankfurt, onde disputa posição com Kevin Trapp, goleiro de 34 anos e de seleção alemã. Em 2024/2025, a joia de 21 anos já fez 11 partidas e vem aproveitando o período em que o veterano sofre com muitas lesões e não tem condições de entrar em campo.

- Fico feliz por ter aproveitado as oportunidades da melhor forma possível. A exigência aqui é grande. O Frankfurt está disputando uma vaga na próxima Champions League e está nas quartas da Liga Europa. É uma temporada positiva para o clube. A torcida é fanática, o estádio está cheio em todos os jogos. Sinto que sou muito apoiado por eles. Estou desfrutando do momento. Correspondendo dentro de campo e sendo elogiado pelo meu trabalho. Vou seguir focado e dando o meu melhor.

Na Liga Europa, Kauã Santos defendeu o Frankfurt nos dois primeiros confrontos contra Viktoria Plzen e Besiktas, mas também no duelo de volta contra o Ajax, pelas oitavas de final do torneio. O goleiro revelou o peso que tem a competição para o clube e a sensação de ter enfrentado uma das maiores equipes da Europa.

- A Liga Europa tem um peso diferente para o Frankfurt porque o time foi campeão recentemente com uma campanha espetacular, onde chegou a eliminar o Barcelona. Então a torcida fica na expectativa para reviver os momentos de glórias. Poder ter a chance de jogar uma partida de um torneio desse nível, contra um clube do tamanho do Ajax, pé algo que jamais esquecerei. Não é um torneio fácil. Grandes times estão disputando.

Campeão da Liga Europa em 2021/2022, o Frankfurt sonha com a possibilidade de erguer um troféu no fim da temporada. Além disso, o clube está próximo de garantir uma vaga na próxima Champions League, uma vez que ocupa a 3ª colocação da Bundesliga.

Números de Kauã Santos no Frankfurt

Contratado pelo Frankfurt em 2023, Kauã Santos não atuou profissionalmente na temporada passada. Nos 11 jogos realizados em 2024/2025, o atleta não foi vazado em duas oportunidades no Campeonato Alemão.