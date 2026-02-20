Thiago Silva completa dois meses de altos e baixos no Porto; veja números

No dia 20 de dezembro de 2025, Thiago Silva era anunciado como novo reforço do Porto para a janela de transferências do inverno europeu. Desde então, o ex-jogador do Fluminense fez seis partidas com a camisa dos Dragões, tendo dvivido altos e baixos nesse curto período.

Com contrato até o fim da temporada, Thiago Silva chegou em um clube que era líder do Campeonato Português com sete pontos de vantagem para o Sporting. Além disso, a equipe tinha a melhor defesa da competição com apenas quatro gols sofridos em 17 partidas.

Thiago Silva vive bom início e cercado de expectativas

Na "fogueira", Thiago Silva fez sua estreia após um mês sem entrar em campo diante do Benfica, em duelo válido pelas quartas de final da Taça de Portugal. O zagueiro conseguiu ter um desempenho seguro, tendo vencido todos os duelos por bola área e no gramado e sendo um dos melhores jogadores em campo para garantir a vitória do Porto por 1 a 0 sobre os Encarnados.

A boa atuação fez com que ele conquistasse o direito da titularidade diante do Vitória de Guimarães, onde apresentou uma nova grande atuação. Em mais uma oportunidade, o defensor venceu todos os duelos disputados no jogo e foi uma das principais peças para que os Dragões triunfassem por 1 a 0 fora de casa.

Em sua 3ª partida, Thiago Silva foi bem menos exigido diante do Gil Vicente, que atuou com um jogador a menos em boa parte do segundo tempo devido a expulsão de Martín Fernández. Era um excelente início do brasileiro, que tinha 100% de aproveitamento com o Porto, mas acima de tudo não havia sido vazado em três jogos.

Gol contra e banco de reserva

Após o bom início, Thiago Silva viveu sua pior partida pelo Porto diante do Casa Pia, pela 20ª rodada do Campeonato Português. Na partida, o zagueiro não venceu duelos e marcou um gol contra, que foi determinante para a vitória do adversário sobre os Dragões por 2 a 1. Com a derrota, a equipe de Francesco Farioli viu a vantagem na liderança ser reduzida para quatro pontos.

No clássico contra o Sporting, que ocupa a vice-liderança, Thiago Silva iniciou o jogo no banco de reservas após uma atuação ruim contra o Casa Pia. No entanto, o brasileiro foi acionado aos 18 minutos do segundo tempo por conta da lesão de Kiwior. O Porto abriu o placar aos 31 minutos da etapa final, mas cedeu o empate nos acréscimos com um gol de pênalti dos Leões.

Com Kiwior ainda fora de ação, Thiago Silva recuperou a titularidade e o bom futebol na vitória fora de casa por 1 a 0 sobre o Nacional. O atleta ganhou sete de oito duelos, além de ter tido um impacto importante defensivamente com recuperações de bolas, cortes, interceptação e chute defendido.

Thiago Silva disputa títulos em três frentes

No Porto, Thiago Silva tem a possibilidade de brigar por três títulos na temporada: Campeonato Português, Taça de Portugal e Europa League. Na competição continental, o brasileiro ainda não fez sua estreia, uma vez que só pôde ser inscrito para a fase de mata-mata, assim como aconteceu com Endrick, do Lyon.

Além da liderança no Campeonato Português restando apenas 12 jogos, o Porto está na semifinal da Taça de Portugal e irá encarar o Sporting, além de estar classificado às oitavas de final da Liga Europa. Nesse elenco, Thiago Silva lutará para ser peça chave em busca de mais troféus na carreira.

