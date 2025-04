O Arsenal já começou a se movimentar para a próxima temporada, e o clube quer contratar um titular do time do Barcelona. Trata-se de Jules Koundé, peça fundamental no esquema defensivo de Hansi Flick. Segundo o portal 'TEAMtalk', Arteta está decidido em contar com o defensor francês na próxima temporada, mas precisa apresentar um projeto convincente ao jogador e ao clube espanhol para concluir a contratação. De acordo com informação do portal, o Arsenal planeja oferecer 65 milhões de euros em Koundé.

Jules Koundé é titular absoluto no Barcelona de Hansi Flick. O francês já tem 51 jogos na temporada e, recentemente, chegou à marca de 100 partidas consecutivas com o clube da Catalunha. Ele tem 3 gols e 8 assistências em 2024/2025 e foi importante para o Barcelona chegar onde está no momento do ano. Nesta temporada, o clube foi campeão da Supercopa da Espanha, lidera La Liga, está na final da Copa do Rei (enfrenta o Real Madrid neste sábado - 26) e na semifinal da Champions League.

Koundé disputa a bola com Adeyemi em Dortmund x Barcelona, pela Champions League (Foto: Pau Barrena/AFP)

Koundé, que chegou ao Barcelona vindo do Sevilla em 2022, tem contrato até 30 de junho de 2027. De acordo com o 'TEAMtalk', há certa tranquilidade no clube catalão em relação ao futuro do defensor, por conta desse contrato ainda com boa duração e cláusula de recisão no valor de um bilhão de euros. Koundé, por sua vez, gostaria de continuar na Catalunha e renovar seu contrato com o Barça, e o diretor esportivo Deco já iniciou conversas para concretizar esse acordo.

Barcelona está atrás de um lateral direito

O Barcelona está em busca de um lateral direito no mercado. Segundo o jornal espanhol 'As', Deco, diretor esportivo do clube, já trabalha nos bastidores e conversou com alguns agentes de jogadores nas últimas semanas. A ideia do clube espanhol é achar uma alternativa a Jules Koundé, originalmente zagueiro que se transformou em um bom lateral direito pelo Barcelona. Dentre os avaliados, o nome de Dodô, lateral brasileiro de 26 anos da Fiorentina, aparece como um dos favoritos.

