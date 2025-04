Morte de Maradona: testemunha declara mentira de médico em relatório

Nesta quinta-feira (24), durante o julgamento da morte de Maradona, o cirurgião Rodolfo Benvenuti relatou que o médico pessoal do ídolo argentino, Leopoldo Luque, falsificou um relatório dizendo que havia sido ele o responsável pela última cirurgia do ex-jogador. Diego Armando Maradona morreu em novembro de 2020, quando sofreu parada cardiorrespiratória em casa. Ele se recuperava de uma cirurgia no cérebro.

Benvenuti, testemunha da audiência desta quinta, explicou que foi convocado po Víctor Stinfale, que foi advogado e amigo íntimo de Maradona, para avaliar se Leopoldo Luque era o médico adequado para operar o argentino do hematoma subdural que fez com que Maradona entrasse em cirurgia no dia 3 de novembro de 2020, três semanas antes de sua morte.

— Stinfale teve um confronto forte com Luque, porque Luque insistia que ele mesmo faria a operação. Houve uma situação bastante tensa sobre quem operaria Diego Maradona — relatou Benevenuti ao tribunal.