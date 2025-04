Ex-Coritiba ‘esquecido’ pela Seleção é disputado por times do Big Six inglês

O atacante Igor Paixão vive grande fase e se destaca cada vez mais no Feyenoord. Mesmo sendo um dos principais jogadores do Campeonato Holandês, o jogador é "ignorado" nas listas de convocações de Dorival Júnior para a Seleção Brasileira. Porém, a contribuição do ex-Coritiba despertou o interesse de quatro gigantes da Premier League: Aston Villa, Liverpool, Arsenal e Tottenham, segundo o jornal "Mundo Deportivo".

Avaliado em 10 milhões de euros (aproximadamente R$ 64,6 milhões), Igor Paixão marcou 14 gols e 16 assistências em 41 jogos nesta temporada. O atacante brasileiro vem sendo uma das principais peças do Feyenoord nesta temporada, tendo marcado, inclusive, no jogo de ida contra o Milan pela Champions League, gol que garantiu a classificação do time para as oitavas de final da competição continental.

Igor tem contrato com o time holandês até junho de 2029, mas sua permanência para a próxima temporada não é garantida. O camisa 14 foi treinado por Arne Slot, atual técnico do Liverpool, que já sinalizou interesse em reforçar seu ataque na próxima janela de transferências.

Números de Igor Paixão pelo Feyenoord

Igor é o líder de participação em gols pelo clube nas duas principais competições que disputa: Eredivisie e Champions League. Na liga nacional, são 21 (doze tentos e nove assistências), enquanto a nível continental ele tem 6 (duas bolas na rede e quatro passes para gol).

123 jogos 35 gols 26 assistências