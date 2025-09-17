Igor Jesus em ‘Botafogo de 2023’, algoz do United e mais: veja como foi a Copa da Liga
Terceira competição mais importante da Inglaterra teve uma quarta-feira (17) agitada
Em uma quarta-feira (17) marcada pela atenção voltada à Champions League, o futebol inglês também teve destaque com a disputa da charmosa Copa da Liga Inglesa, a EFL Cup. O dia foi especial para Igor Jesus, que marcou seus dois primeiros gols com a camisa do Nottingham Forest em sua estreia como titular. Contudo, o desfecho da partida refletiu um déjà vu negativo semelhante ao vivido pelo Botafogo em 2023 — um ano antes do atacante fazer história no Alvinegro — quando a equipe perdeu todas as chances de glória nos momentos finais.
Além disso, uma equipe da quarta divisão nacional surpreendeu ao avançar de fase, e duas partidas foram decididas nos pênaltis. A seguir, o Lance! traz todos os detalhes da rodada.
⚪ Swansea City 3x2 Nottingham Forest 🔴
Igor Jesus, mesmo recuado no início da jogada para atuar como pivô — como já demonstrou em diversas ocasiões vestindo a camisa do Botafogo —, avançou com velocidade na sequência do lance pelo lado direito. Aos 15', após a finalização de Omari Hutchinson e o desvio do goleiro, o camisa 99 aproveitou o rebote, quase sem ângulo, para abrir o placar. O segundo gol, nos acréscimos, foi mais simples: uma jogada bem trabalhada pela direita resultou em um cruzamento rasteiro que atravessou toda a área. Hutchinson dominou na esquerda e tocou para o brasileiro, que apenas completou para o gol vazio, na pequena área.
No entanto, o primeiro tempo exemplar da equipe da Premier League desmoronou, quando o time da Championship assumiu o protagonismo nos 45 minutos finais e mostrou sua força. Cameron Burgess descontou aos 23', mas foi nos acréscimos que a virada dos galeses se concretizou, com dois gols relâmpagos. O centroavante Zan Vipotnik, que saiu do banco aos 35', marcou o segundo aos 48', e o zagueiro-artilheiro Burgess, autor do primeiro gol, selou a vitória aos 52, tornando-se o herói do Swansea.
Resultados da rodada ⚽
Além da classificação do Swansea, outras três partidas movimentaram a EFL Cup nesta semana. Na terça-feira (16), pelo tempo regulamentar, Sheffield Wednesday e Grimsby Town empataram por 0 a 0, mas o algoz do Manchester United garantiu a classificação ao marcar no segundo tempo da prorrogação. Nos dois confrontos restantes, a vaga foi decidida nos pênaltis: Brentford e Aston Villa empataram em 1 a 1 no tempo normal e na prorrogação, com as Abelhas vencendo por 4 a 2 nas penalidades. Situação idêntica ocorreu entre Crystal Palace e Millwall, também empatados em 1 a 1, com as Águias triunfando por 4 a 2 nos pênaltis e avançando à próxima fase.
