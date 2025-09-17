menu hamburguer
Lance de Igor Jesus enlouquece torcedores do Botafogo: ‘Vontade de chorar’

Atacante foi titular pela primeira vez, nesta quarta-feira (17)

imagem cameraIgor Jesus em ação pelo Nottingham Forest (Foto: Reprodução/Instagram @igorjesus0)
Breno Prata
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 17/09/2025
17:50
Em sua primeira partida como titular no Nottingham Forest, Igor Jesus balançou as redes em duas oportunidades contra o Swansea City, pela Copa da Liga Inglesa, nesta quarta-feira (17). O ex-atacante atacante do Botafogo precisou de 15 minutos para abrir o placar e teve sua atuação bastante festejada nas redes sociais.

Com as conquistas do Campeonato Brasileiro e Libertadores, o atacante criou uma grande identificação com a torcida alvinegra. Mesmo longe do clube, os torcedores demonstraram apoio a Igor Jesus com os gols marcados nesta quarta-feira.

Com um sentimento de saudade, um dos internautas, destacou que o camisa será o responsável por trazer o hexa para a Seleção Brasileira, na próxima Copa do Mundo. Para outro botafoguense, o sentimento de ver o atacante marcando por outra equipe, dá vontade de chorar. Confira abaixo.

Números de Igor Jesus pelo Botafogo

Revelado pelas categorias de base do Coritiba, Igor Jesus chegou ao Botafogo em julho de 2024, a custo zero, após deixar o Shabab Al Ahli (EAU). Rapidamente, ganhou a titularidade e fez gols cruciais nas campanhas que encerraram um longo de jejum de títulos por parte do Glorioso.

Com contrato até 2029, Igor Jesus chegou ao Nottingham Forest após a disputa do Mundial de Clubes pelo Glorioso. O atacante custoucerca de 11,5 milhões de euros (R$ 73,2 milhões na cotação atual), aos cofres do clube inglês.

⚽ 59 jogos
⌛ 4.521 minutos em campo
🥅 17 gols
📤 6 assistências
✅ 28 vitórias
🟰 14 empates
❌ 17 derrotas
🏆 Títulos: Brasileirão e Libertadores de 2024

Igor Jesus comemora gol pelo Botafogo na estreia do Mundial de Clubes
Igor Jesus comemora gol pelo Botafogo (Foto: Vitor Silva/Botafogo)

