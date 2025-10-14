menu hamburguer
Futebol Internacional

Ídolo do United ironiza Ten Hag ao comentar feito de CR7

Roy Keane reagiu aos dois gols de Cristiano Ronaldo contra a Hungria

Gabriel Mota
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 14/10/2025
18:50
Cristiano Ronaldo comemora um dos gols no empate de Portugal contra a Hungria (Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)
Cristiano Ronaldo comemora um dos gols no empate de Portugal contra a Hungria (Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)
Ver Resumo da matéria por IA
Cristiano Ronaldo marcou 948 gols oficiais na carreira.
Roy Keane fez comentário sobre pressão e estatísticas de Ronaldo.
CR7 marcou dois gols no empate de 2 a 2 contra a Hungria.
Resumo supervisionado pelo jornalista!

Cristiano Ronaldo voltou a brilhar, apesar do empate de Portugal contra a Hungria, e alcançou a marca de 948 gols oficiais na carreira, o que gerou um comentário inusitado de um ídolo do Manchester United. Ao ser informado sobre o feito do ex-companheiro, Roy Keane, comentarista da "Sky Sports", ironizou ao questionar se CR7 estava realizando o trabalho de pressão na saída de bola adversária, uma clara alusão a discussão prévia à saída do português dos Red Devils, em 2022, com Erik ten Hag no comando.

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

"Ronaldo está com 948 gols na carreira? Mas ele está pressionando? Vamos ver suas estatísticas de pressão, isso é mais importante do que gols, aparentemente", disparou Roy Keane.

Trazendo contexto para o comentário de Keane, quando Erik ten Hag foi contratado pelo Manchester United, em junho de 2022, muito se falava sobre seu estilo de pressionar o adversário de forma muito intenção, o que poderia colocar Cristiano Ronaldo, já com seus 37 anos, em dificuldades. Após não fazer parte de boa parte da pré-temporada dos Red Devils, por problemas de saúde de sua filha recém-nascida, CR7 amargou o banco de reservas em grande parte das partidas com o treinador holandês.

A situação culminou em uma desavença, potencializada pela recusa de Cristiano Ronaldo a entrar em uma partida contra o Tottenham praticamente nos acréscimos da segunda etapa. Poucas semanas depois, CR7 concedeu uma entrevista ao jornalista Piers Morgan e fez fortes afirmações sobre Ten Hag e o próprio Manchester United. Assim, uma rescisão contratual de comum acordo foi assinada e o camisa 7 deixou os Red Devils às vésperas da Copa do Mundo do Catar.

Erik ten Hag e Cristiano Ronaldo - Manchester United
Erik ten Hag e Cristiano Ronaldo no Manchester United (Foto: ADRIAN DENNIS / AFP)

CR7 continua acumulando recordes

Apesar do empate da seleção portuguesa, que adiou a classificação oficial para a Copa do Mundo de 2026, Cristiano Ronaldo marcou duas vezes no 2 a 2 contra a Hungria e segue acumulando recordes. Com os dois tentos, CR7 chegou 41 gols e se isolou como o maior artilheiro em Eliminatórias para a Copa do Mundo. Além disso, alcançou as 143 bolas nas redes representando Portugal e os 948 gols na carreira.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

