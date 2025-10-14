Ídolo do United ironiza Ten Hag ao comentar feito de CR7
Roy Keane reagiu aos dois gols de Cristiano Ronaldo contra a Hungria
Cristiano Ronaldo voltou a brilhar, apesar do empate de Portugal contra a Hungria, e alcançou a marca de 948 gols oficiais na carreira, o que gerou um comentário inusitado de um ídolo do Manchester United. Ao ser informado sobre o feito do ex-companheiro, Roy Keane, comentarista da "Sky Sports", ironizou ao questionar se CR7 estava realizando o trabalho de pressão na saída de bola adversária, uma clara alusão a discussão prévia à saída do português dos Red Devils, em 2022, com Erik ten Hag no comando.
"Ronaldo está com 948 gols na carreira? Mas ele está pressionando? Vamos ver suas estatísticas de pressão, isso é mais importante do que gols, aparentemente", disparou Roy Keane.
Trazendo contexto para o comentário de Keane, quando Erik ten Hag foi contratado pelo Manchester United, em junho de 2022, muito se falava sobre seu estilo de pressionar o adversário de forma muito intenção, o que poderia colocar Cristiano Ronaldo, já com seus 37 anos, em dificuldades. Após não fazer parte de boa parte da pré-temporada dos Red Devils, por problemas de saúde de sua filha recém-nascida, CR7 amargou o banco de reservas em grande parte das partidas com o treinador holandês.
A situação culminou em uma desavença, potencializada pela recusa de Cristiano Ronaldo a entrar em uma partida contra o Tottenham praticamente nos acréscimos da segunda etapa. Poucas semanas depois, CR7 concedeu uma entrevista ao jornalista Piers Morgan e fez fortes afirmações sobre Ten Hag e o próprio Manchester United. Assim, uma rescisão contratual de comum acordo foi assinada e o camisa 7 deixou os Red Devils às vésperas da Copa do Mundo do Catar.
CR7 continua acumulando recordes
Apesar do empate da seleção portuguesa, que adiou a classificação oficial para a Copa do Mundo de 2026, Cristiano Ronaldo marcou duas vezes no 2 a 2 contra a Hungria e segue acumulando recordes. Com os dois tentos, CR7 chegou 41 gols e se isolou como o maior artilheiro em Eliminatórias para a Copa do Mundo. Além disso, alcançou as 143 bolas nas redes representando Portugal e os 948 gols na carreira.
