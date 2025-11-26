menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Internacional

Maresca se derrete por Yamal e Estêvão: 'Os próximos Messi e Ronaldo'

Treinador do Chelsea elogiou os dois jovens após duelo contra o Barcelona

Avatar
Gabriel Mota
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 26/11/2025
17:05
Estêvão marcou um dos gols do Chelsea na vitória contra o Barcelona (Foto: Adrian Dennis / AFP)
imagem cameraEstêvão marcou um dos gols do Chelsea na vitória contra o Barcelona (Foto: Adrian Dennis / AFP)
  • Matéria
  • Mais Notícias
Ver Resumo da matéria por IA
O Chelsea venceu o Barcelona na Champions League no dia 25.
Estêvão se destacou, e seu treinador, Enzo Maresca, destacou a pressão das comparações com Messi e Ronaldo.
Estêvão se tornou o terceiro adolescente a marcar em três jogos como titular na Champions League.
Resumo supervisionado pelo jornalista!

O Chelsea venceu o Barcelona pela Champions League na última terça-feira (25), no que foi o primeiro duelo entre Estêvão e Lamine Yamal. Em uma noite em que a joia dos Blues, e ex-Palmeiras, brilhou, Enzo Maresca não poupou elogios.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Antes da partida, Raphinha, companheiro de Estêvão e Lamine Yamal, antecipou que a dupla poderá disputar os prêmios individuais nos próximos anos. Da mesma forma, Maresca não se esquivou da comparação com Messi e CR7:

continua após a publicidade

"Como disse o Raphinha, provavelmente nos próximos 10, 15 anos, o Estevão e o Lamine Yamal serão os próximos Messi e Ronaldo. Mas ambos têm 18 anos. Precisam de desfrutar, tentar melhorar todos os dias. Isso é o mais importante para eles", começou por dizer o treinador.

Porém, desta entrevista para a coletiva pós-jogo, Enzo Maresca deu um passo atrás nas comparações e enfatizou a necessidade de cessar a pressão em Estêvão:

continua após a publicidade

"Ele precisa de relaxar. Precisa de desfrutar do seu futebol. Ele e o Lamine [Yamal] são rapazes muito novos, com 18 anos. Se começamos a falar de Ronaldo e Messi, é demasiada pressão para eles. Precisam de chegar ao treino felizes, mas quando se começa a compará-los com esses dois, é um peso excessivo", afirmou Maresca.

Estêvão em ação no duelo entre Chelsea e Barcelona, na Champions League (Foto: Adrian Dennis/AFP)
Estêvão em ação no duelo entre Chelsea e Barcelona, na Champions League (Foto: Adrian Dennis/AFP)

Estêvão se junta a Mbappé e Haaland em recorde

Com o gol marcado contra o Barcelona, Estevão tornou-se o terceiro 'adolescente' a marcar nos seus três primeiros jogos como titular na Champions League, juntando-se a Kylian Mbappé (18 anos e 113 dias) e Erling Haaland (19 anos e 107 dias). Com isso, o brasileiro tratou o tento diante dos Blaugranas como ápice de sua trajetória:

"Foi definitivamente o momento mais especial da minha carreira. Espero continuar a marcar mais e mais gols durante muitos anos", reforçou Estêvão.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias