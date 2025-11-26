Maresca se derrete por Yamal e Estêvão: 'Os próximos Messi e Ronaldo'

Estêvão se tornou o terceiro adolescente a marcar em três jogos como titular na Champions League.

Estêvão se destacou, e seu treinador, Enzo Maresca, destacou a pressão das comparações com Messi e Ronaldo.

O Chelsea venceu o Barcelona pela Champions League na última terça-feira (25), no que foi o primeiro duelo entre Estêvão e Lamine Yamal. Em uma noite em que a joia dos Blues, e ex-Palmeiras, brilhou, Enzo Maresca não poupou elogios.

Antes da partida, Raphinha, companheiro de Estêvão e Lamine Yamal, antecipou que a dupla poderá disputar os prêmios individuais nos próximos anos. Da mesma forma, Maresca não se esquivou da comparação com Messi e CR7:

"Como disse o Raphinha, provavelmente nos próximos 10, 15 anos, o Estevão e o Lamine Yamal serão os próximos Messi e Ronaldo. Mas ambos têm 18 anos. Precisam de desfrutar, tentar melhorar todos os dias. Isso é o mais importante para eles", começou por dizer o treinador.

Porém, desta entrevista para a coletiva pós-jogo, Enzo Maresca deu um passo atrás nas comparações e enfatizou a necessidade de cessar a pressão em Estêvão:

"Ele precisa de relaxar. Precisa de desfrutar do seu futebol. Ele e o Lamine [Yamal] são rapazes muito novos, com 18 anos. Se começamos a falar de Ronaldo e Messi, é demasiada pressão para eles. Precisam de chegar ao treino felizes, mas quando se começa a compará-los com esses dois, é um peso excessivo", afirmou Maresca.

Estêvão em ação no duelo entre Chelsea e Barcelona, na Champions League (Foto: Adrian Dennis/AFP)

Estêvão se junta a Mbappé e Haaland em recorde

Com o gol marcado contra o Barcelona, Estevão tornou-se o terceiro 'adolescente' a marcar nos seus três primeiros jogos como titular na Champions League, juntando-se a Kylian Mbappé (18 anos e 113 dias) e Erling Haaland (19 anos e 107 dias). Com isso, o brasileiro tratou o tento diante dos Blaugranas como ápice de sua trajetória:

"Foi definitivamente o momento mais especial da minha carreira. Espero continuar a marcar mais e mais gols durante muitos anos", reforçou Estêvão.

