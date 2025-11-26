Ex-Flamengo vira assunto em Olympiacos x Real Madrid: 'Mundo dá voltas'
Equipes se enfrentam pela 5ª rodada da Champions League
O Real Madrid terminou na frente do placar após o primeiro tempo do confronto contra o Olympiacos, desta quarta-feira (26), na Grécia, pela 5ª rodada da Champions League. Durante o confronto, o lateral Rodinei, ex-Flamengo e atualmente na equipe grega, virou assunto nas redes sociais.
Torcedores se mostraram surpresos com a presença do jogador na principal competição do futebol europeu. Alguns internautas chegaram a destacar a dificuldade de Rodinei dentro de campo, principalmente em quesitos defensivos.
Durante os primeiros 45 minutos, o Olympiacos chegou a sair na frente do placar, mas tomou três gols em seguida. Todos foram marcados por Mbappé. Veja a repercussão da atuação de Rodinei abaixo:
