Ex-Flamengo vira assunto em Olympiacos x Real Madrid: 'Mundo dá voltas'

Equipes se enfrentam pela 5ª rodada da Champions League

418afadb-0307-495f-bef3-768e3aab8003_WhatsApp-Image-2025-03-11-at-16.09.10-aspect-ratio-1024-1024
Lucas Boustani
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 26/11/2025
17:51
Vinicius Jr marcado por Rodinei em Olympiacos x Real Madrid (Foto: Angelos Tzortzinis / AFP)
imagem cameraVinicius Jr marcado por Rodinei em Olympiacos x Real Madrid (Foto: Angelos Tzortzinis / AFP)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Real Madrid terminou na frente do placar após o primeiro tempo do confronto contra o Olympiacos, desta quarta-feira (26), na Grécia, pela 5ª rodada da Champions League. Durante o confronto, o lateral Rodinei, ex-Flamengo e atualmente na equipe grega, virou assunto nas redes sociais.

➡️ Maresca se derrete por Yamal e Estêvão: 'Os próximos Messi e Ronaldo'

Torcedores se mostraram surpresos com a presença do jogador na principal competição do futebol europeu. Alguns internautas chegaram a destacar a dificuldade de Rodinei dentro de campo, principalmente em quesitos defensivos.

Durante os primeiros 45 minutos, o Olympiacos chegou a sair na frente do placar, mas tomou três gols em seguida. Todos foram marcados por Mbappé. Veja a repercussão da atuação de Rodinei abaixo:

circulo com pontos dentroTudo sobre

