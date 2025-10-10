United prepara oferta de mais de R$ 500 milhões por joia
Atacante da Juventus é um dos principais jogadores do Campeonato Italiano
Mesmo com a urgência por resultados, o Manchester United já planeja a próxima temporada e mira um atacante sensação na Itália. De acordo com o portal "CaughtOffside", os Red Devils preparam uma oferta de mais de R$ 500 milhões por Kenan Yildiz, destaque absoluto da Juventus e do Campeonato Italiano. Porém, existe a concorrência dos rivais de Chelsea e Arsenal.
Diante da grande fase de Yildiz, o Manchester United acena com uma oferta rondando os 78 milhões de libras (R$ 575,5 milhões na cotação atual), o que poderia satisfazer a Juventus. O atacante turco, de 20 anos, é o alvo principal dos Red Devils para a próxima temporada, que tem como estratégia ir além, financeiramente, de Chelsea, Arsenal e até o Barcelona.
Além de desempenho e idade, outro ponto que colabora para a valorização de Kenan Yildiz é o seu contrato longo com a Juventus: até junho de 2029. Um agravante para uma possível negociação é que a Velha Senhora não pretende se desfazer de sua joia. Pelo contrário. A Juve estaria inclinada a renovar o vínculo de Yildiz, caso seja a vontade do jogador.
Manchester United planeja reforços para 2026/27
Além de Kenan Yildiz, o United está de olho em outros setores do campo para reforçar o elenco de Ruben Amorim a partir da próxima temporada. Dessa forma, Dayot Upamecano, do Bayern de Munique, é um desses alvos e já teria acertado bases salarias com os Red Devils, segundo o jornal "Bild". Nesse caso, o clube se beneficiaria por poder assinar um pré-contrato com o zagueiro francês e não precisaria desembolsar qualquer taxa de transferência.
