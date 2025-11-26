menu hamburguer
Futebol Internacional

Richarlison vai jogar? PSG e Tottenham divulgam titulares para duelo de Champions League

Atacante brasileiro começará entre no jogo

6e771dd9-b226-4729-869e-da978b8e27f6_IMG-20250103-WA0000-aspect-ratio-1024-1024
Tiago Teixeira Mendes
Rio de Janeiro (RJ)
Nathalia Gomes
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 26/11/2025
16:24
Richarlison - Tottenham x Burnley
imagem cameraRicharlison comemora gol pelo Tottenham na Premier League (Foto: Ben Stansall/AFP)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Nesta quarta-feira (26), PSG e Tottenham reeditarão o confronto da Supercopa Europeia pela 5ª rodada da Champions League. O duelo coloca frente a frente os atuais campeões da Champions e da Europa League, e ambas as equipes vão com força máxima na tentativa de subir na tabela da competição. Richarlison será titular no Tottenham, enquanto o PSG inicia a partida sem Dembélé. Veja as escalações.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Veja a escalação do Tottenham ⚪⚪

Jogando em casa, o Tottenham aposta em uma formação mais cautelosa. O time terá três zagueiros e dois alas que podem alternar entre funções ofensivas e defensivas. Entre os destaques, estão as titularidades de Richarlison e Kolo Muani formando a dupla de ataque. Xavi Simons, Kudus, Scarlett e João Palhinha começam no banco de reservas.

⚽ GOL: Vicario
⚽ ALD: Pedro Porro
⚽ ZAG: Romero
⚽ ZAG: Van de Ven
⚽ ZAG: Gray
⚽ ALE: Spence
⚽ MEI: Sarr
⚽ MEI: Bergvall
⚽ MEI: Bentacur
⚽ ATA: Richarlison
⚽ ATA: Kolo Muani

Richarlison em ação pelo Tottenham (Foto: Ben Stansall/AFP)
Richarlison em ação pelo Tottenham (Foto: Ben Stansall/AFP)

Veja a escalação do PSG 🔵🔴

O PSG vai a campo com força máxima dentro do possível para um elenco que sofre com diversas lesões. Um dos destaques é Zaïre-Emery, que começa como titular improvisado na lateral direita devido à lesão de Hakimi. No ataque, o jovem Ndjantou fará sua estreia na Champions League como centroavante, deixando Gonçalo Ramos no banco. Dembélé segue entre os reservas por conta da restrição de minutos.

⚽ GOL: Chevalier
⚽ LTD: Zaïre-Emery
⚽ ZAG: Marquinhos
⚽ ZAG: Pacho
⚽ LTE: Nuno Mendes
⚽ MEI: João Neves
⚽ MEI: Vitinha
⚽ MEI: Fabián Ruiz
⚽ ATA: Barcola
⚽ ATA: Ndjantou
⚽ ATA: Kvaratskhelia

Pela Champions League, o Bayern de Munique venceu o PSG por 2 a 0 (Foto: FRANCK FIFE / AFP)
Pela Champions League, o Bayern de Munique venceu o PSG por 2 a 0 (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

Onde assistir o duelo entre Chelsea x Barcelona?

PSG Tottenham se enfrentam nesta quarta-feira (26), em jogo válido pela Champions League. A bola rola às 17h (de Brasília), no Parc des Princes, em Paris (FRA), e terá transmissão ao vivo da HBO Max. ➡️Assista à Champions League na MAX com UOL PLAY





  • Matéria
  • Mais Notícias