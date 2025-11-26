Nesta quarta-feira (26), PSG e Tottenham reeditarão o confronto da Supercopa Europeia pela 5ª rodada da Champions League. O duelo coloca frente a frente os atuais campeões da Champions e da Europa League, e ambas as equipes vão com força máxima na tentativa de subir na tabela da competição. Richarlison será titular no Tottenham, enquanto o PSG inicia a partida sem Dembélé. Veja as escalações.

Veja a escalação do Tottenham ⚪⚪

Jogando em casa, o Tottenham aposta em uma formação mais cautelosa. O time terá três zagueiros e dois alas que podem alternar entre funções ofensivas e defensivas. Entre os destaques, estão as titularidades de Richarlison e Kolo Muani formando a dupla de ataque. Xavi Simons, Kudus, Scarlett e João Palhinha começam no banco de reservas.

⚽ GOL: Vicario

⚽ ALD: Pedro Porro

⚽ ZAG: Romero

⚽ ZAG: Van de Ven

⚽ ZAG: Gray

⚽ ALE: Spence

⚽ MEI: Sarr

⚽ MEI: Bergvall

⚽ MEI: Bentacur

⚽ ATA: Richarlison

⚽ ATA: Kolo Muani

Richarlison em ação pelo Tottenham (Foto: Ben Stansall/AFP)

Veja a escalação do PSG 🔵🔴

O PSG vai a campo com força máxima dentro do possível para um elenco que sofre com diversas lesões. Um dos destaques é Zaïre-Emery, que começa como titular improvisado na lateral direita devido à lesão de Hakimi. No ataque, o jovem Ndjantou fará sua estreia na Champions League como centroavante, deixando Gonçalo Ramos no banco. Dembélé segue entre os reservas por conta da restrição de minutos.

⚽ GOL: Chevalier

⚽ LTD: Zaïre-Emery

⚽ ZAG: Marquinhos

⚽ ZAG: Pacho

⚽ LTE: Nuno Mendes

⚽ MEI: João Neves

⚽ MEI: Vitinha

⚽ MEI: Fabián Ruiz

⚽ ATA: Barcola

⚽ ATA: Ndjantou

⚽ ATA: Kvaratskhelia

Pela Champions League, o Bayern de Munique venceu o PSG por 2 a 0 (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

PSG e Tottenham se enfrentam nesta quarta-feira (26), em jogo válido pela Champions League. A bola rola às 17h (de Brasília), no Parc des Princes, em Paris (FRA), e terá transmissão ao vivo da HBO Max. ➡️Assista à Champions League na MAX com UOL PLAY

