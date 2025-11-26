Richarlison vai jogar? PSG e Tottenham divulgam titulares para duelo de Champions League
Atacante brasileiro começará entre no jogo
Nesta quarta-feira (26), PSG e Tottenham reeditarão o confronto da Supercopa Europeia pela 5ª rodada da Champions League. O duelo coloca frente a frente os atuais campeões da Champions e da Europa League, e ambas as equipes vão com força máxima na tentativa de subir na tabela da competição. Richarlison será titular no Tottenham, enquanto o PSG inicia a partida sem Dembélé. Veja as escalações.
Veja a escalação do Tottenham ⚪⚪
Jogando em casa, o Tottenham aposta em uma formação mais cautelosa. O time terá três zagueiros e dois alas que podem alternar entre funções ofensivas e defensivas. Entre os destaques, estão as titularidades de Richarlison e Kolo Muani formando a dupla de ataque. Xavi Simons, Kudus, Scarlett e João Palhinha começam no banco de reservas.
⚽ GOL: Vicario
⚽ ALD: Pedro Porro
⚽ ZAG: Romero
⚽ ZAG: Van de Ven
⚽ ZAG: Gray
⚽ ALE: Spence
⚽ MEI: Sarr
⚽ MEI: Bergvall
⚽ MEI: Bentacur
⚽ ATA: Richarlison
⚽ ATA: Kolo Muani
Veja a escalação do PSG 🔵🔴
O PSG vai a campo com força máxima dentro do possível para um elenco que sofre com diversas lesões. Um dos destaques é Zaïre-Emery, que começa como titular improvisado na lateral direita devido à lesão de Hakimi. No ataque, o jovem Ndjantou fará sua estreia na Champions League como centroavante, deixando Gonçalo Ramos no banco. Dembélé segue entre os reservas por conta da restrição de minutos.
⚽ GOL: Chevalier
⚽ LTD: Zaïre-Emery
⚽ ZAG: Marquinhos
⚽ ZAG: Pacho
⚽ LTE: Nuno Mendes
⚽ MEI: João Neves
⚽ MEI: Vitinha
⚽ MEI: Fabián Ruiz
⚽ ATA: Barcola
⚽ ATA: Ndjantou
⚽ ATA: Kvaratskhelia
PSG e Tottenham se enfrentam nesta quarta-feira (26), em jogo válido pela Champions League. A bola rola às 17h (de Brasília), no Parc des Princes, em Paris (FRA), e terá transmissão ao vivo da HBO Max. ➡️Assista à Champions League na MAX com UOL PLAY
