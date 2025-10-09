Manchester United chega a acordo com titular do Bayern
Zagueiro está em seu último ano de contrato e já teria acertado bases salariais
O Manchester United está atento ao mercado para a temporada 2026/27 e já mapeou o que pode ser seu primeiro reforço. Trata-se de Dayot Upamecano, do Bayern de Munique, que já teria um acordo de bases salariais com os Red Devils, segundo o jornal "Bild". O zagueiro está em seu último ano de vínculo com os bávaros e poderá assinar um pré-contrato a partir de janeiro.
Upamecano seria uma alternativa a Harry Maguire, que também possui contrato por vencer com o Manchester United e as negociações por uma renovação ainda não progrediram. Dessa forma, as duas partes discutem detalhes do contrato, como bônus de desempenho e cláusulas específicas, além da duração do vínculo e da taxa de luvas.
Vale ressaltar que o Bayern de Munique ainda não desistiu de tentar a renovação de Dayot Upamecano, já que o francês é considerado figura importante no elenco bávaro. Considerando a possibilidade de se juntar ao United, o zagueiro terá a concorrência de Lisandro Martínez, De Ligt, Luke Shaw, Leny Yoro e Mazraoui, jogadores que vem atuando na linha de três proposta por Ruben Amorim.
United tem concorrência por Upamecano
Mesmo com o avanço nas tratativas com Upamecano, o Manchester United poderá enfrentar a concorrência do Liverpool e do Real Madrid, que também monitoram a situação do jogador, conforme as informações da imprensa inglesa. Porém, os Red Devils estão na frente, visto que o projeto esportivo do clube aliado à perspectiva de titularidade imediata, pesam na escolha do atleta.
