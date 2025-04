Ídolo do United dá veredito sobre chegada de Matheus Cunha: ‘Estão desesperados’

O Manchester United se aproxima de um acordo com o Wolverhampton pela contratação do brasileiro Matheus Cunha. O ex-lateral-direito Gary Neville, ídolo histórico do clube inglês, aproveitou para comentar sobre o interesse no atacante, em entrevista à "Sky Sports".

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

- Eles estão desesperados por reforços para essa posição. A minha visão é que ele encaixaria no sistema. O United precisa de alguém que consiga passar por cima de seus marcadores. Precisam de alguém que seja tão bom em lances de velocidade quanto em momentos de carregar a bola pelo meio - disse Gary Neville.

continua após a publicidade

Segundo o "Daily Mail", o brasileiro está empolgado com a perspectiva de ter um papel fundamental na equipe comandada por Ruben Amorim. A expectativa é a de que os Diabos Vermelhos tenham que pagar cerca de 62 milhões de libras (R$ 481 milhões) pela liberação de Matheus Cunha. Contratado em 2023, o atacante possui vínculo com o Wolverhampton até junho de 2029.

- Eles deixaram Jadon Sancho, Antony e Marcus Rashford saíram e estão jogando com o Garnacho agora, mas claramente faltam atletas no setor. E a grande verdade é que eles precisam de alguém que marque gols, porque estamos falando do Manchester United - completou.

continua após a publicidade

Na atual temporada da Premier League, Matheus Cunha é o protagonista do Wolverhampton na luta pela permanência na elite do futebol inglês. Em 28 partidas disputadas, o atacante marcou 14 gols e contribuiu com quatro assistências.

Interesse do United em Matheus Cunha

O treinador do Manchester United nunca escondeu a admiração por Matheus Cunha e já elogiou a versatilidade do brasileiro e a capacidade de marcar gols. Além disso, ambos tiveram breves conversas nos jogos em que suas equipes se enfrentaram na Premier League.

Na 14ª colocação da Premier League, o United não disputará nenhuma competição europeia na próxima temporada. Ainda assim, o clube atrai o jogador por conta de sua grandeza e possibilidade de escrever sua história em um gigante da Inglaterra.