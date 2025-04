Matheus Cunha, do Wolverhampton, entra na mira de gigante europeu

Destaque na temporada pelo Wolverhampton, o atacante Matheus Cunha entrou na mira de mais um gigante da Europa após apontar uma possível saída do clube. O Manchester United entrou em contato com os empresários do jogador e buscaram meios de avançar nas conversas pela sua aquisição, segundo informações do jornalista Ben Jacobs, da "talkSPORT".

A mesma fonte adianta que os Red Devils planejam acionar a cláusula de rescisão do brasileiro, que está fixada em 73 milhões de euros. No entanto, o clube comandado pelo técnico Ruben Amorim terá de vender algumas peças para adquirir o jogador, visto que o United vive graves problemas financeiros.

Matheus Cunha chegou ao Wolverhampton em 2023, comprado junto ao Atlético de Madrid por 50 milhões de euros (R$ 263 milhões na cotação da época). Desde então, se tornou uma peça importante na equipe, mesmo com as mudanças de técnico, já que Vítor Pereira assumiu em dezembro de 2024, após a queda de Gary O'Neil.

Matheus Cunha ganhou holofotes há algumas semanas devido à entrevista ao periódico local "The Guardian", em que o atacante apontou uma possível saída do clube ao final da temporada para dar voos mais altos em outras equipes.

- Já recebi muitas ofertas, mas não me sentiria bem se saísse. Algumas coisas você não pode controlar, mas eu não poderia deixar o clube no meio da temporada, numa situação complicada, na zona de rebaixamento. Agora estamos perto de atingir o objetivo (permanecer na Premier League). Mas deixei claro que eu preciso dar o passo adiante. Quero brigar por títulos, por coisas importantes. Tenho potencial - afirmou.

Números de Matheus Cunha pelo Wolverhampton em 2024-25

⚽ 29 jogos

⌛ 2.376 minutos em campo

🥅 15 gols

📤 4 assistências

✅ 7 vitórias

🟰 5 empates

❌ 17 derrotas