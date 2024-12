Ídolo do Real Madrid, Karim Benzema cogita aposentadoria do futebol

Karim Benzema, ídolo do Real Madrid, está se aproximando de uma aposentadoria. Segundo o jornal espanhol "Relevo", o centroavante de 37 anos considera pendurar as chuteiras já no fim da temporada atual na Arábia Saudita.

A intenção de Benzema após deixar o futebol profissional é retornar ao Real com uma função fora das quatro linhas. Já há conversas para que o jogador assuma um cargo de embaixador do clube para além da Espanha, focando principalmente no mundo árabe.

O "Relevo" também indicou alguns pontos que levam o atleta a se aproximar da aposentadoria. O desejo de retorno a Madri e o fim tardio das sessões de treinamento na Arábia, que costumam terminar já por volta das 19h locais, têm desencantado Benzema.

Apesar de o contrato com os Tigres expirar apenas em 2026, o clube não é oposto à antecipação do fim do vínculo, já que poderia liberar 100 milhões de euros (mais de R$ 630 milhões na cotação atual) de sua folha anual e investir em outros jogadores.

Benzema comemora gol pelo Al-Ittihad contra o Al-Nassr, pela liga saudita (Foto: Reprodução/X))

O francês voltou a se destacar e conduziu o Al-Ittihad à liderança da Saudi Pro League na temporada atual, com sua equipe tendo vencido 12 dos 13 jogos na temporada. No período, foram dez gols de Karim, superando a má fase vivida em 2023, em meio a entreveros com o então técnico Marcelo Gallardo.

Benzema saiu do Real Madrid e chegou justamente no verão europeu do último ano, atravessando a porta árabe via pagamentos do Fundo de Investimento Público local.

Números de Benzema no Al-Ittihad

⚽ 40 jogos

⏳ 3.364 minutos em campo

🥅 23 gols

📤 11 assistências