Vélez conquista Campeonato Argentino; River e Boca também vão para Libertadores

O Vélez Sarsfield derrotou o Huracán por 2 a 0 e conquistou o Campeonato Argentino pela 11ª vez em sua história, neste domingo (15), no Estádio José Amalfitani, em Buenos Aires. Com o título dos "Fortín", River Plate e Boca Juniors estão classificados para a Libertadores da América de 2025. A exemplo do campeão, os "Millonarios" vão diretamente para a Fase de Grupos, mas o "Xeneize" terá que disputar a Fase Preliminar 2.

O Vélez dependia de si para ser campeão argentino após 11 anos e conseguiu o título sem sustos. Os Fortineros resolveram a partida logo no primeiro tempo, com gols de Claudio Aquino e Damián Fernández. Além da vitória sobre o Huracán, rival direto na disputa pelo troféu, o Vélez ainda viu o Talleres, segundo colocado na tabela, perder, em casa, para o Newell's Old Boys por 3 a 1.

Após o apito final, a torcida do Vélez foi ao delírio e comemorou o 11º título do clube no Campeonato Argentino, o que não acontecia desde 2013. Com o título do Vélez, River Plate e Boca Juniors se classificaram para a Libertadores da América, já que os Fortineros já tinham vaga garantida pela classificação dos últimos três anos.

O Vélez volta a vencer o Campeonato Argentino, após 11 anos (Foto: Alejandro Pagni/AFP)

O River Plate garante a vaga para a Fase de Grupos e o Boca Juniors se garante na Fase Preliminar 2 da Libertadores, junto com Corinthians e Bahia. Além dos Millonarios, Racing (campeão da Copa Sul-Americana 2024), Estudiantes (campeão da Copa da Liga), Central Córdoba (campeão da Copa Argentina), Vélez (campeão do Campeonato Argentino e tabela geral) e Talleres (tabela geral) também estão na fase de grupos da maior competição do continente.

O Boca Juniors volta a Libertadores após um ano fora. Em 2024, o Boca Juniors jogou a Copa Sul-Americana, após não ter conseguido a vaga via tabela geral e não conquistar a Libertadores de 2023, ao ser derrotado pelo Fluminense na final, por 2 a 1, no Maracanã. Na Sul-Americana 2024, o Xeneize foi eliminado pelo Cruzeiro, nas oitavas de final, por 5 a 4 nos pênaltis, após empatar no agregado em 2 a 2.

Das 47 equipes classificadas para a Libertadores 2025, seis começarão a Fase Preliminar 1, na qual três vagas para a Fase 2 estarão em disputa em confrontos de ida e volta, pelas equipes classificadas de Bolívia (1), Equador (1), Paraguai (1), Peru (1), Uruguai (1) e Venezuela (1) em chaves determinadas por sorteio.

River Plate e Boca Juniors decidiram a final da Copa Libertadores da América em 2018, com vitória dos Millionarios por 3 a 1 (Foto: AFP)

Na Fase Preliminar 2 da Libertadores, estarão 16 times, incluindo três provenientes da Fase 1. Dos 13 times classificados diretamente para a Fase 2, são dois do Brasil (Corinthians e Bahia), da Colômbia e do Chile, e um clube de cada uma das outras sete associações filiadas: Argentina (Boca Juniors), Venezuela, Equador, Bolívia, Uruguai, Paraguai e Peru. Esses 16 clubes disputarão confrontos de ida e volta, com as chaves definidas pelo sorteio, que terá o ranking de clubes como definidor dos potes. Já na Fase 3, os oito vencedores da Fase 2 avançarão para novas partidas eliminatórias. Os quatro classificados irão para a Fase de Grupos da Libertadores.