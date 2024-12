Alexandre Pato volta ao Milan e participa de homenagem: ‘Muitas memórias’

Ex-atacante do Milan, Alexandre Pato voltou ao clube italiano no último sábado (14) para uma visita ao centro de treinamento. Neste domingo (15), o ex-jogador marcou presença no San Siro para o jogo dos rossoneros contra o Genoa, que foi marcado por homenagens pelos 125 anos do clube.

continua após a publicidade

- Muitas memórias. Eu não quero chorar. As melhores memórias da vida nunca podem ser canceladas, para que você possa revivê-las - disse Pato em um dos vídeos publicados pelo clube.

Revelado pelo Internacional, Pato se destacou pelo Colorado e foi comprado pelo Milan. Pelos Rossoneros, conquistou um Campeonato Italiano e uma Supercopa da Itália. O ex-jogador também somou passagens por Corinthians, São Paulo, Chelsea, Villarreal, Tianjin Tianhai-CHN e Orlando City-EUA.