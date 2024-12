Barcelona tropeça em casa e pode perder a liderança do Espanhol

O que parecia impossível, aconteceu. Neste domingo (15), o Barcelona perdeu em casa por 1 a 0 para o Leganés, manteve a sequência de resultados ruins no Campeonato Espanhol — o time teve apenas uma vitória nos últimos seis jogos — e pode perder a liderança da competição no próximo sábado (21), quando receberá o Atlético de Madrid. Sergio González, logo aos 4 minutos, marcou o gol da vitória dos visitantes.

Como foi o jogo

O Barcelona foi surpreendido com um gol logo no início do jogo. Aos 4, Óscar Rodríguez cobrou escanteio pela direita e González subiu de cabeça para fazer 1 a 0 para o Leganés. A abertura de placar facilitou a vida do time visitante, que fora para o jogo com um ferrolho defensivo e preocupado apenas em segurar o líder do campeonato. Do outro lado, Raphinha foi o mais lúcido jogador do Barça no primeiro tempo, enquanto Yamal abusou de desperdiçar chances na frente e Lewandowski quase não apareceu.

No segundo tempo, o Barcelona dominou amplamente o jogo. Em determinado momento, a posse de bola chegou a ser de 80%, mas todo esse volume de jogo não se converteu em chances claras de gol. E nem mesmo as entradas de Ferran Torres e de Fermín foram capazes de mudar esse panorama. O time ainda teve chance de empater nos acréscimos, em cobrança de falta, mas Raphinha bateu por cima.

O que vem pela frente

Apesar da derrota, o Barcelona se mantém líder do Campeonato Espanhol, mas apenas pelos critérios. Com 38 pontos, está à frente do Atlético de Madrid por ter uma vitória a mais e melhor saldo de gols. O time volta a campo no próximo sábado (21), novamente no Estádio Olímpico, para encarar justamente o vice-líder. O Leganés, por sua vez, abriu quatro pontos da zona de descenso. Na próxima rodada, o time recebe o Villareal.

Raphinha durante jogo do Barcelona com o Leganés (Foto: Josep Lago/AFP)

✅ FICHA TÉCNICA

BARCELONA 0 X 1 LEGANÉS

LA LIGA - 17ª RODADA

🗓️ Data e horário: 15 de dezembro, 17h (de Brasília)

📍 Local: Estádio Olímpico Lluís Companys, em Barcelona

⚽ Gols: Sergio González (4'/1ºT)

🟨 Cartões amarelos: Cissé e Javi Hernández (Leganés)

🏟️ Público: 39.523 presentes

⚽ ESCALAÇÕES

BARCELONA (Técnico: Marcus Sorg)

Iñaki Peña; Koundé, Erik Garcia (Cubarsí), Martínez e Balde; Casadó (Victor), Pedri, Lamine Yamal (Gavi), Dani Olmo (Fermín) e Raphinha; Lewandowski (Ferran Torres).

LEGANÉS (Técnico: Borja Jiménez Sáez)

Dmitrovic; Altimira, Sergio González, Sáenz, Tapia (Brasanac) e Javi Hernandez; Munir (Nastasic), Neyou, Cissé (Raba) e Óscar Rodríguez; Miguel de la Fuente (Diego Garcia).

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Alejandro Quintero Gonzalez

🚩 Assistentes: Juan Luis Pulido Santana e Ignacio Alonso López

🖥️ VAR: Juan Luis Pulido Santana