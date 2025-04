Teddy Sheringham, ídolo do Manchester United na era vitoriosa de Alex Ferguson, apontou para um possível futuro de Cristiano Ronaldo no outro lado da cidade inglesa. Em entrevista ao portal "CasinoApps", o ex-jogador discutiu as chances de um movimento do craque rumo ao City, para atuar no Mundial de Clubes de 2025.

O torneio terá início no dia 14 de junho, e não contará com o português em princípio, já que o Al-Nassr, sua equipe atual, não conseguiu nenhuma das vagas destinadas à Ásia. Os Sky Blues, inclusive, estão em alerta com a situação de Erling Haaland, que lida com uma lesão no tornozelo esquerdo e pode não retornar a tempo da competição.

- Acho que os torcedores do United não ficariam felizes. Se existir proposta, Ronaldo com certeza abraçaria a chance. Ele pode marcar, não pode? Ninguém nega isso. E eles pareceram perdidos sem Haaland no clássico de Manchester. Não tiveram o mesmo ritmo no time, mas eu não sei. Ele com certeza se animaria com a possibilidade. Seria divertido. Aposto que se lhe dessem a chance de ir ao Manchester City, ele até arrancaria sua mão para agarrá-la - afirmou Teddy.

O contrato de Cristiano com o Al-Nassr tem duração até o fim do primeiro semestre de 2026. As chances de o camisa 7 deixar a Arábia, no momento, são remotas. Além de ser um dos jogadores mais bem pagos do mundo, o craque tem prestígio no país, vive um calendário mais espaçado e está na busca pelo milésimo gol em sua carreira, o que se faz mais fácil em uma liga fora dos grandes centros europeus.

🤔 Quem foi Teddy Sheringham, ídolo do United que falou sobre Cristiano Ronaldo?

Sheringham jogou no United entre 1997 e 2001, e viveu quatro anos em bom nível na Inglaterra. Em 1999, entrou na final da Champions, diante do Bayern de Munique, para mudar a história do confronto: com sua equipe perdendo pelo placar mínimo, o antigo atacante fez um gol aos 46' do segundo tempo e, dois minutos depois, deu assistência para Solskjaer anotar o gol do título europeu.

Com a camisa dos Red Devils, foram 153 jogos, com 46 gols e 31 assistências, além de três conquistas da Premier League e a taça europeia antes citada. Em outras experiências no país, Teddy também atuou em clubes como Tottenham e West Ham, e acumulou mais de 50 partidas com a Inglaterra.