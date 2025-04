Cristiano Ronaldo viveu mais uma noite iluminada com a camisa do Al-Nassr na Saudi Pro League. O português fez os dois gols da virada de sua equipe diante do Al-Riyadh para 2 a 1, no fechamento da 27ª rodada da competição.

Nos acréscimos da primeira etapa, Faïz Selemani aproveitou rebote concedido pelo goleiro brasileiro Bento e abriu o placar para os visitantes. Porém, na metade final do confronto, brilhou a estrela do português: primeiro, em cobrança de falta de Ângelo, Sadio Mané cruzou para a área e o lusitano só teve o trabalho de empurrar para o fundo das redes aos 9'.

Oito minutos depois, veio a remontada com um golaço do camisa 7. Mané apareceu novamente para fazer jogada pelo lado esquerdo e cruzar na área; Asiri cortou e a bola espirrou, com queda na meia-lua. Porém, sem deixar quicar, Ronaldo emendou de primeira e acertou um foguete, que tocou no travessão, quicou e entrou, cravando os três pontos para sua equipe.

⚽ Cristiano Ronaldo segue em alta pelo Al-Nassr

A contagem rumo ao milésimo gol segue para Cristiano. Agora, são 933 tentos em sua carreira, restando 67 para os quatro dígitos. Com a camisa do Al-Nassr, são 96 bolas na rede em dois anos e três meses vestindo a camisa dos Cavaleiros de Najd.

O triunfo manteve o time comandado por Stefano Pioli em terceiro, na caça ao líder Al-Ittihad. São 57 pontos, oito a menos em relação aos Tigres, com sete rodadas para o fim do campeonato. Entre os dois, está o Al-Hilal de Jorge Jesus, com 58.