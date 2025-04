Escalações de Leganés x Barcelona: Raphinha joga hoje?

As escalações de Leganés e Barcelona já estão definidas. As duas equipes se enfrentam neste sábado (12), às 16h (de Brasília), pela 31ª rodada de La Liga. Os visitantes entram em campo para manter uma distância considerável do vice-líder Real Madrid, que tem quatro pontos a menos e ainda joga na rodada.

A equipe comandada por Hansi Flick entra em campo com força máxima, principalmente na parte ofensiva. Raphinha, Lamine Yamal e Lewandowski formarão o trio de ataque, sem a ideia de poupar, visto que o time enfrenta o Borussia Dortmund pelas quartas de final da Champions em três dias - a ida terminou em 4 a 0 para os catalães.

Já para os donos da casa, o único desfalque fica por conta de Enric Franquesa, que segue tratamento por uma grave lesão no joelho. Após cumprir suspensão, Oscar Rodríguez volta à disponibilidade e está confirmado entre os titulares do técnico Borja Jiménez.

⚽ Escalações de Leganés x Barcelona

LEGANÉS (Técnico: Borja Jiménez)

GOL: Marko Dmitrovic

ZAG: Altimira

ZAG: Sergio González

ZAG: Jorge Sáenz

LTD: Valentin Rosier

LTE: Javi

VOL: Seydouba Cissé

VOL: Renato Tapia

MEI: Óscar Rodríguez

MEI: Dani Raba

ATA: Yan Diomande

BARCELONA (Técnico: Hansi Flick)

GOL: Wojciech Szczesny

LTD: Jules Koundé

ZAG: Ronald Araujo

ZAG: Iñigo Martínez

LTE: Alejandro Balde

VOL: Eric García

VOL: Pedri

MEI: Fermín López

PTD: Lamine Yamal

PTE: Raphinha

ATA: Robert Lewandowski

