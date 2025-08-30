O fim de semana promete grandes emoções no futebol internacional com duelos imperdíveis para os fãs do esporte. O Lance! selecionou cinco partidas de destaque para você acompanhar entre sábado (30) e domingo (31). Então, já anota na agenda e não perca!

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

📅 Cinco jogos do futebol internacional para assistir no fim de semana

Liverpool x Arsenal - domingo (31/08)

O confronto entre Liverpool e Arsenal em Anfield é um duelo de titãs, com ambas as equipes somando 6 pontos em dois jogos. No entanto, os Reds, atuais campeões, mostraram vulnerabilidades defensivas, permitindo que adversários revertessem vantagens de 2 a 0 em jogos consecutivos.

continua após a publicidade

Já o Arsenal, de Mikel Arteta, teve um início mais controlado e reforçou o elenco com nomes como Viktor Gyokeres e Eberechi Eze para aumentar a profundidade. Apesar das lesões importantes de jogadores como Bukayo Saka e Kai Havertz , os Gunners tem a chance de quebrar o tabu em Anfield, onde não vencem na Premier League desde 2012.

Futebol internacional: o duelo entre Liverpool e Arsenal é um dos principais jogos deste fim de semana (Foto: PETER POWELL / AFP)

Chelsea x Fulham - sábado (30/08)

No sábado (30), o Chelsea recebe o Fulham em um derby do oeste de Londres no Stamford Bridge. O Chelsea, impulsionado por uma vitória de 5 a 1 sobre o West Ham, busca reafirmar sua força ofensiva. A equipe marcou 9 gols nos últimos cinco jogos, quase o dobro do Fulham no mesmo período.

continua após a publicidade

O Fulham, por sua vez, está invicto com dois empates, mostrando resiliência defensiva, mas com pouca capacidade ofensiva. Os Blues enfrentam desfalques importantes, incluindo Cole Palmer, enquanto os Cottagers chegam com o plantel quase completo. A partida é vista como um teste de ataque e eficiência para o Chelsea, que é o favorito para vencer.

Futebol internacional: o duelo entre Chelsea e Fulham é um dos principais jogos deste fim de semana (Foto: HENRY NICHOLLS / AFP)

Rayo Vallecano x Barcelona - domingo (31/08)

O Barcelona, também com um início perfeito de temporada com duas vitórias em dois jogos, viaja para enfrentar o Rayo Vallecano, conhecido por seu estilo taticamente pragmático e defesa sólida. A equipe de Hansi Flick mostrou resiliência com uma vitória de virada na última rodada.

O Rayo Vallecano teve um início misto na temporada , mas historicamente já causou problemas ao Barcelona. No entanto, o Barcelona venceu os últimos três confrontos entre as equipes, quebrando uma série de cinco jogos sem vitórias contra o Rayo. A partida será um teste da consistência do Barcelona fora de casa contra um adversário difícil de ser vencido.

Futebol internacional: o duelo entre Rayo Vallecano e Barcelona é um dos principais jogos deste fim de semana (Foto: Jaime Reina/AFP)

Sporting x Porto - sábado (30/08)

O clássico entre Sporting e Porto é o ponto alto do fim de semana em Portugal, com ambas as equipes somando 9 pontos em três jogos. O Sporting, atual campeão, lidera a tabela por ter um saldo de gols superior (+11) e tem um ataque avassalador, com 12 gols marcados.

Já o Porto, sob o comando do novo técnico Francesco Farioli, ocupa a segunda posição e tem se destacado por sua defesa, que ainda não sofreu gols na liga. O confronto representa um choque de filosofias de jogo: o ataque eficiente do Sporting contra a defesa impenetrável do Porto. O histórico recente é equilibrado, o que adiciona um elemento de imprevisibilidade ao duelo pela liderança isolada da liga.

Futebol internacional: o duelo entre os rivais Sporting e Porto é um dos principais jogos deste fim de semana (Foto: Jaime Reina/AFP) (Foto: Reprodução/X/@FCPorto)

Real Madrid x Mallorca - sábado (30/08)

O Real Madrid busca sua terceira vitória consecutiva na La Liga ao receber o Mallorca no sábado. Sob o comando de Xabi Alonso, a equipe teve um início perfeito, somando seis pontos em dois jogos com vitórias sobre Osasuna e Real Oviedo. A dupla de ataque formada por Kylian Mbappé e Vinícius Júnior tem sido decisiva, com Mbappé marcando três gols na campanha.

O Mallorca, que está na 16ª posição com apenas um ponto, terá o retorno de jogadores importantes como Vedat Muriqi e Manu Morlanes, mas enfrenta um histórico desfavorável, não vencendo o Real Madrid no Santiago Bernabéu pela liga desde 2009.

Futebol internacional: o duelo entre Real Madrid e Mallorca é um dos principais jogos deste fim de semana (Foto: Jaime Reina/AFP) (Photo by Cesar MANSO / AFP)

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.