Olympique de Marselha e Liverpool se enfrentam nesta quarta-feira (21), às 17h (de Brasília), pela 7ª rodada da fase de liga da Champions League. Após passar por crise durante a temporada, com uma grande série de derrota, os Reds se recuperaram e já somam 12 jogos de invencibilidade. Porém, dentro dessa série, a equipe comandada por Arne Slot ainda não convenceu.

O Liverpool começou a temporada em grande estilo, com vitória nos sete primeiros jogos da temporada. Porém, após derrota para o Crystal Palace, pela Premier League, os Reds emplacaram uma sequência de oito derrotas em 11 jogos, sendo a última no dia 26 de novembro, em uma goleada sofrida, em Anfield, para o PSV, por 4 a 1.

Nesse meio tempo, o Liverpool despencou da liderança da Premier League para a 12ª colocação, além da eliminação da Copa da Liga Inglesa para o mesmo Crystal Palace que iniciou a crise em Anfield, por 3 a 0, dentro de casa.

Mohamed Salah lamenta derrota do Liverpool para o Forest na Premier League (Foto: Darren Staples / AFP)

Recuperação na temporada

A derrota na Champions para a equipe holandesa aqueceu o debate sobre a demissão de Arne Slot, mesmo com o treinador ter vencido a Premier League na temporada passada. Na corda bamba, o técnico deu a resposta ao vencer o West Ham, fora de casa, pela 13ª rodada da Premier League. A partida deu início a uma série invicta do Liverpool na temporada.

Com vitórias importantes, como contra a Inter de Milão, Tottenham e Brighton, os Reds pararam de perder e voltaram a subir na tabela da Premier League e estão em boa posição para garantir vaga direta as oitavas de final da Champions League. Porém, mesmo com 12 jogos sem perder, o desempenho do time em campo não empolga a torcida.

Wirtz comemora primeiro gol marcado pelo Liverpool na vitória sobre o Wolverhampton, pela Premier League (Foto: Oli Scarff/AFP)

Invencibilidade "falsa"?

É verdade que dentro dessas vitórias importantes citadas acima, tiveram seis empates na soma de todas as competições. Dentro de casa, a equipe falhou em vencer os três recém-promovidos (Sunderland, Leeds United e Burnley) pela primeira vez desde 1981. Além de desempenhos abaixo contra o lanterna Wolves e o Fulham.

Até mesmo com vaias da torcida após o último duelo, o empate contra o Burnley, a permanência de Slot ainda segue uma incógnita, principalmente após a saída de Xabi Alonso do Real Madrid. Além disso, terá a volta de Mohamed Salah, que estava a serviço da seleção egípcia na Copa Africana de Nações e entrou em rota de colisão com o treinador holandês antes de embarcar ao Marrocos para representar seu país.

As atuações pouco inspiradas nas vitórias e os frustrantes empates em casa trazem a sensação de que a invencibilidade é algo falso, e que não reflete o verdadeiro desempenho do time em campo. Porém, só do Liverpool ter parado de perder jogos já contribuiu muito com a equipe ocupar a quarta colocação da Premier League e perto dos oito primeiros na Champions.

Arne Slot, técnico do Liverpool, durante jogo contra Galatasaray na Champions (Foto: Yasin AKGUL / AFP)

