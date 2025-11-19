Ídolo do Barcelona pode deixar o clube em janeiro
Ter Stegen se recupera de lesão e não é considerado titular de Hansi Flick
O Barcelona poderá ter uma baixa importante no próximo mercado de transferências europeu, que abrirá em janeiro. Ídolo e capitão da equipe, Marc-André Ter Stegen pode estar de saída para o Besiktas, da Turquia. De acordo com o diário "Sport", os turcos estariam em busca de um empréstimo pelo goleiro.
O Besiktas já teria apresentado uma proposta de um empréstimo de seis meses, com uma cláusula de opção de compra fixada em 8 milhões de euros (R$ 49,3 milhões na cotação atual). O Barcelona, por sua vez, não se opõe em negociar seu capitão, que vem sofrendo com lesões desde a última temporada e, atualmente, não ocupa mais o posto de titular absoluto.
Ter Stegen está há mais de seis meses sem entrar em campo e passou por uma cirurgia recentemente, que gerou certa polêmica dentro do Barcelona. O goleiro alemão, de 33 anos, se recusou a assinar o relatório médico necessário para que o clube enviasse informações sobre sua lesão à Comissão Médica de La Liga, o que atrasou inscrições de jogadores como Joan Garcia, seu substituto.
Concorrência afasta Ter Stegen do Barcelona
Apesar do status de ídolo e capitão dentro do elenco, Ter Stegen perdeu prestígio, principalmente pelas questões físicas recentes. Assim, Szczesny, que foi contratado na última temporada de forma emergencial, cumpriu bem seu papel e hoje é o reserva imediato de Joan Garcia, que chegou do Espanyol cercado de expectativas para assumir a titularidade aos 24 anos. Stegen possui contrato até 2028 com o Barcelona e terá a palavra final na decisão de rumar ou não ao Besiktas.
