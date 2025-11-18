A crescente valorização de Rayan, uma das principais revelações recentes do Vasco, atraiu a atenção de gigantes europeus — entre eles, o Barcelona. O clube catalão apresentou uma proposta pelo atacante, com o valor inferior aos 40 milhões de euros previstos na multa rescisória do jogador. Do outro lado, o interesse internacional reforça a pressão para que o Vasco avance nas conversas por uma nova renovação contratual.

Em outubro, o diretor de futebol do clube, Admar Lopes, já havia afirmado que o Vasco trabalhava para ampliar o vínculo de Rayan e aumentar sua multa, visando maior segurança e poder de negociação em uma futura venda.

— Nós controlamos o que podemos fazer, que é fazer todos os esforços para poder renovar. As conversas estão avançadas e as coisas estão correndo bem, tanto com a família quanto com os agentes e o jogador. Estamos confiantes que, nas próximas semanas ou até o final do ano, vamos conseguir fazer essa renovação porque é também o desejo do jogador — declarou Admar Lopes após o sorteio dos mandos de campo da Copa do Brasil.

O jovem atacante renovou pela última vez em abril deste ano, garantindo ao Vasco a extensão de seu contrato até 2026. Antes disso, o vínculo ia até o fim de 2025, o que permitiria ao atleta assinar um pré-contrato já em julho, saindo de graça. No entanto, o desempenho acima da média nos últimos meses fez o clube buscar novamente uma valorização contratual.

Apenas nos últimos dois meses, Rayan soma sete gols em nove partidas, sendo o artilheiro da equipe no período. No total da temporada, já balançou as redes 17 vezes. A perfomance do jogador despertou o interesse de clubes europeus como Porto, de Portugal, e Arsenal, da Inglaterra, além do próprio Barcelona.

Rayan na partida entre Vasco e Fluminense pelo Brasileirão (Foto: Matheus Lima/Vasco)

A expectativa do Vasco é que uma nova renovação — com aumento de multa e tempo de contrato — fortaleça sua posição nas negociações e possibilite uma venda mais vantajosa. No futebol, é raro que um jogador seja negociado exatamente pelo valor da multa rescisória, mas ampliá-la é uma estratégia comum para elevar o poder de barganha dos clubes.

Rayan e o Vasco têm uma importante missão nesta quarta-feira (19), quando enfrentam o Grêmio, em Porto Alegre, pela Série B do Campeonato Brasileiro. O jogo, marcado para as 21h30 (de Brasília).

