menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsLance! Biz

Barcelona anuncia patrocínio global de empresa de tecnologia

Equipe espanhola está com o noticiário movimentado nos últimos dias

Avatar
Felippe Rocha
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 18/11/2025
12:46
FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-ELCHE
imagem cameraBarcelona volta a jogar no Camp Nou nos próximos dias e terá nova marca como parceira
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Barcelona anunciou um acordo global de três anos com a Zero-Knowledge Proof (ZKP), que passa a ser a parceira oficial de tecnologia blockchain do clube. A marca assume o posto e, segundo nota oficial do clube, a parceria terá como foco o desenvolvimento de soluções tecnológicas que combinem segurança de dados e experiências digitais personalizadas.

continua após a publicidade

➡️ Acompanhe os negócios no esporte em nosso novo canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp

A ZKP, diz a nota, tem como objetivo estabelecer um "novo padrão" para o uso de blockchain e inteligência artificial aplicados ao esporte, com ênfase na proteção da privacidade dos torcedores e no tratamento seguro de dados.

O texto do Barcelona destaca ainda a previsão de que a parceira "utilize ativos publicitários digitais nos canais de comunicação do clube". A publicação sugere também que haverá "experiências exclusivas para os torcedores do Barça."

continua após a publicidade

Vasco recebe proposta do Barcelona por Rayan

O Barcelona fez uma proposta oficial para contratar o Rayan, atacante do Vasco e uma das maiores promessas do futebol brasileiro. O valor da oferta não foi revelado, mas é inferior à multa rescisória do jogador, que é de € 40 milhões. A informação foi inicialmente divulgada pelo Canal Colina em Foco.

Rayan, de 19 anos, tem se destacado nesta temporada pelo Vasco, onde vem mostrando grande potencial. Em 49 partidas disputadas, o atacante marcou 17 gols e deu uma assistência, sendo o vice-artilheiro da equipe, atrás apenas de Pablo Vegetti, que já balançou as redes 26 vezes.

continua após a publicidade

Barcelona irá retornar ao Camp Nou contra o Athletic Bilbao pela LaLiga

Após longa espera e indefinições, o Barcelona, enfim, já tem data para retornar ao Camp Nou. Será neste sábado, 22 de novembro, contra o Athletic Bilbao, pela 13ª rodada da LaLiga. O clube não manda uma partida em seu estádio há 915 dias - cerca de 2 anos e meio.

Yamal e Fermín comemorando o gol do Barcelona
Barcelona anuncia patrocínio global de empresa de tecnologia (Foto: NICOLAS TUCAT / AFP)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias