Barcelona anuncia patrocínio global de empresa de tecnologia
Equipe espanhola está com o noticiário movimentado nos últimos dias
O Barcelona anunciou um acordo global de três anos com a Zero-Knowledge Proof (ZKP), que passa a ser a parceira oficial de tecnologia blockchain do clube. A marca assume o posto e, segundo nota oficial do clube, a parceria terá como foco o desenvolvimento de soluções tecnológicas que combinem segurança de dados e experiências digitais personalizadas.
A ZKP, diz a nota, tem como objetivo estabelecer um "novo padrão" para o uso de blockchain e inteligência artificial aplicados ao esporte, com ênfase na proteção da privacidade dos torcedores e no tratamento seguro de dados.
O texto do Barcelona destaca ainda a previsão de que a parceira "utilize ativos publicitários digitais nos canais de comunicação do clube". A publicação sugere também que haverá "experiências exclusivas para os torcedores do Barça."
Vasco recebe proposta do Barcelona por Rayan
O Barcelona fez uma proposta oficial para contratar o Rayan, atacante do Vasco e uma das maiores promessas do futebol brasileiro. O valor da oferta não foi revelado, mas é inferior à multa rescisória do jogador, que é de € 40 milhões. A informação foi inicialmente divulgada pelo Canal Colina em Foco.
Rayan, de 19 anos, tem se destacado nesta temporada pelo Vasco, onde vem mostrando grande potencial. Em 49 partidas disputadas, o atacante marcou 17 gols e deu uma assistência, sendo o vice-artilheiro da equipe, atrás apenas de Pablo Vegetti, que já balançou as redes 26 vezes.
Barcelona irá retornar ao Camp Nou contra o Athletic Bilbao pela LaLiga
Após longa espera e indefinições, o Barcelona, enfim, já tem data para retornar ao Camp Nou. Será neste sábado, 22 de novembro, contra o Athletic Bilbao, pela 13ª rodada da LaLiga. O clube não manda uma partida em seu estádio há 915 dias - cerca de 2 anos e meio.
