Futebol Internacional

Barcelona recebe aval e jogará duelo da Champions no Camp Nou

Decisão encerra o período em que o Barça atuou no Estádio Olímpico Lluís Companys devido às obras

Gabriel Bergone
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porNathalia Gomes,
Dia 19/11/2025
11:46
Joan Laporta - Barcelona
imagem cameraJoan Laporta é presidente do Barcelona (Foto: LLUIS GENE / AFP)
A Uefa autorizou nesta quarta-feira (19) o Barcelona a disputar o jogo contra o Eintracht Frankfurt, marcado para 9 de dezembro, pela Champions League, no Camp Nou. A decisão encerra o período em que o clube atuou no Estádio Olímpico Lluís Companys devido às obras de remodelação do estádio. O anúncio foi confirmado pelo Barça após publicação do jornal catalão "Mundo Deportivo".

O aval da entidade europeia ocorreu após a obtenção da licença de primeira ocupação da fase 1B, que libera o uso da arena para receber 45.401 torcedores. O ponto pendente era o artigo 25.08 do regulamento da Champions League, que impede a troca de estádio durante a fase liga. Com isso, o clube argumentou que a solicitação não buscava vantagem competitiva por um recinto maior, mas o retorno ao estádio oficial após a impossibilidade de utilizá-lo durante as obras.

As relações entre Joan Laporta, presidente do Barcelona, e Aleksander Ceferin, presidente da Uefa, já haviam resultado na autorização para que o Barça iniciaria a Champions 2025-26 fora de casa, a fim de ganhar prazo para ajustes no Estádio Olímpico após eventos realizados no local. Com a licença emitida pela prefeitura da cidade, o Camp Nou voltou a estar apto também para compromissos europeus.

Estágio da reforma do Camp Nou Spotify, em julho (Foto: Reprodução/Barcelona)
Barcelona irá retornar ao Camp Nou contra o Athletic Bilbao pela La Liga

O Barcelona retornará ao Camp Nou neste sábado (22), contra o Athletic Bilbao, pela 13ª rodada da LaLiga. O clube não manda uma partida em seu estádio há 915 dias - cerca de 2 anos e meio.

O período de obras, no entanto, foi superior ao esperado devido às complicações e não autorizações governamentais. O cenário mudou nesta terça-feira, quando o Barcelona recebeu o sinal verde da Câmara Municipal da cidade, que, ao contrário da Fase 1A, não apresentou objeções à concessão do primeiro alvará de ocupação para a Fase 1B.

