Ídolo do Barcelona debocha de eliminação do Real Madrid: 'Boa estreia'

Ídolo e multicampeão pelo Barcelona, o ex-zagueiro Gerard Piqué comentou, em tom irônico, a eliminação do Real Madrid para o Albacete nas oitavas de final da Copa do Rei, que marcou a estreia de Álvaro Arbeloa como treinador da equipe. Durante uma transmissão na Twitch da Kings League, o espanhol reacendeu a rivalidade entre os dois ex-jogadores, marcada por episódios dentro e fora de campo.

Durante a live, Piqué publicou a mensagem "Boa estreia, 3 a 2", em referência ao placar da partida que eliminou o clube merengue da copa nacional. A reação gerou repercussão imediata entre os participantes da transmissão, incluindo torcedores do Real Madrid.

A rivalidade entre Piqué e Arbeloa remonta ao período dos clássicos entre Barcelona e Real Madrid durante as passagens de Pep Guardiola e José Mourinho. Em 2015, Piqué afirmou que Arbeloa não era seu amigo, mas apenas um conhecido, em declaração que ganhou ampla repercussão à época.

— Arbeloa se autoproclama amigo meu, mas é apenas um conhecido — disse Piqué.

Em 2017, Arbeloa voltou a abordar o assunto ao afirmar que não se sentaria à mesa para uma refeição com Piqué, mantendo o distanciamento entre ambos mesmo após o fim das carreiras como jogadores.

Derrota do Real Madrid para o Albacete após vice para o Barcelona na Supercopa

Jogadores do Real Madrid lamentando gol sofrido pelo Albacete (Foto: Reproduçao/X/@elgraficionado)

O Real Madrid perdeu para o Albacete por 3 a 2 e protagonizou um dos maiores vexames recentes de sua história na Copa do Rei, sendo eliminado nas oitavas de final logo na estreia de Álvaro Arbeloa no comando da equipe.

Em um duelo marcado por emoção até os acréscimos, Jefté foi o nome da noite ao marcar dois gols, incluindo o decisivo no último lance da partida. Villar anotou o outro gol do Albacete, enquanto Mastantuono e Gonzalo García balançaram a rede para os merengues.

O resultado entrou para a história do clube mandante. Foi a primeira vitória do Albacete sobre o Real Madrid em confrontos oficiais, encerrando um tabu que durava mais de três décadas. De quebra, a equipe garantiu vaga nas quartas de final da Copa do Rei, onde enfrentará o Atlético de Madrid, enquanto o Real se despede precocemente da competição e vê a pressão aumentar já no primeiro jogo da nova era.

