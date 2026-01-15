Atuação de Estêvão em derrota do Chelsea agita europeus: 'Isso é insano'

A atuação de Estêvão na derrota do Chelsea para o Arsenal por 3 a 2, na tarde desta quarta-feira (14), movimentou as redes sociais europeias. O brasileiro foi titular da equipe comandada por Liam Rosenior e atuou durante os 90 minutos.

O Chelsea de Estêvão não suportou a pressão do líder da Premier League e perdeu o jogo pela Copa da Liga Inglesa no Stamford Bridge. O jovem brasileiro, no entanto, foi um dos melhores jogadores da partida, mesmo sem marcar gols ou dar assistências.

Com cinco dribles completados e quatro finalizações, Estêvão se destacou no time do Chelsea e agitou muitos torcedores na Europa. Veja um compilado de lances do brasileiro e comentários sobre a atuação abaixo:

Estêvão comemora primeiro gol marcado pelo Chelsea (Foto: Glyn Kirk/AFP)

Veja comentários sobre a atuação de Estêvão, do Chelsea

Tradução sobre o jovem brasileiro: Eu não acho que seja nenhum absurdo dizer que ele foi o melhor jogador em campo, de novo. Muito azarado por não ter feito nem gol, nem assistência. O futuro com Estêvão é brilhante, torcedores do Chelsea.

Tradução sobre o cria do Palmeiras: Estêvão é muito bom. Ele estava batendo de frente fisicamente com o Timber, e isso é insano considerando contra quem era o duelo.

Tradução de um torcedor do Chelsea sobre Estêvão: As pessoas não vão falar sobre isso, mas Estêvão botou o Timber no bolso na maior parte do jogo.

Tradução sobre a atuação do brasileiro: Estevão William completou 5 dribles contra o Arsenal. Sempre que ele enfrenta laterais medianos, ele recorre ao Neymar em seu auge…

Tradução de torcedor do Chelsea sobre Estêvão: Eu nunca vi o Timber humilhado assim

