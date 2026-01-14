Técnico do Barcelona comenta sobre demissão de Xabi Alonso: 'Não é algo que me preocupe'

Embalado pela conquista da Supercopa da Espanha no último domingo (11), o técnico Hansi Flick concedeu entrevista coletiva nesta quarta-feira (14) para projetar o confronto de oitavas de final da Copa do Rei contra o Racing de Santander, na quinta-feira (15). O comandante alemão pregou cautela diante de um adversário "jovem e valente" e aproveitou para refletir sobre a instabilidade da profissão de treinador, motivado pela recente saída de Xabi Alonso do comando do Real Madrid.

Flick ressaltou que, em clubes do calibre do Barcelona, o resultado é o único garantidor de permanência, mas destacou o ambiente de "família" que construiu no vestiário culé como um diferencial para o sucesso atual da equipe.

– Sendo treinador, você nunca sabe o que pode acontecer. Trata-se de vencer, o futebol é assim, especialmente em um clube grande como este. Mas a sensação é de que trabalhamos juntos e isso é como uma família. O clube e a equipe devem confiar em você. Não quero falar do Real Madrid; o trabalho do treinador é difícil, assumimos muitas responsabilidades, mas faz parte do nosso trabalho – analisou Hansi Flick.

Hansi Flick no comando do Barcelona frente ao Mallorca, por La Liga (Foto: Jaime Reina/AFP)

Respeito a Xabi Alonso

Sobre a queda de seu colega de profissão em Madri, Flick foi diplomático. O alemão recordou o período em que Xabi Alonso brilhava no Bayer Leverkusen e garantiu que o espanhol terá sucesso em seus próximos passos, mas que não é algo que o deixe reflexivo com relação ao futuro.

– Isso é futebol. Não é algo que me preocupe. Tenho uma ótima relação com o Xabi; nos conhecemos da época dele no Leverkusen e mantivemos contato. Ele é um treinador fantástico. Isso é futebol. Desejo-lhe tudo de bom. Temos que seguir em frente e pensar no que e como melhorar. Mas ele é um treinador fantástico e tenho certeza de que tem um grande futuro – afirmou.

Xabi Alonso no comando do Real Madrid diante do Osasuna (Foto: Thomas Coex/AFP)

Pés no chão após o título

Apesar da euforia pelo título sobre o Real Madrid, Flick alertou que o Racing de Santander exigirá o nível máximo do Barça, citando a vitória do time da Cantábria sobre o Villarreal, atual terceiro colocado da La Liga.

– Ganhamos o primeiro título, mas isso já é passado. O Racing vai querer nos vencer e eles foram muito bem contra o Villarreal. Temos que jogar no nosso melhor nível. Às vezes é preciso desfrutar das situações, pois no futebol as coisas mudam rápido – concluiu o alemão.

Jogadores do Barcelona erguem o troféu após vencer o Real Madrid na final da Supercopa da Espanha de 2025 (Foto: Fadel Senna/AFP)

