Real Madrid tem retrospecto favorável para estreia de Arbeloa; veja

Nesta quarta-feira (14), Álvaro Arbeloa alcançará um marco relevante em sua trajetória profissional ao fazer sua estreia como técnico do Real Madrid. O ex-lateral-direito comandará a equipe merengue no duelo contra o Albacete, válido pela Copa do Rei. Para o confronto, o técnico terá a seu favor um dado histórico expressivo: o Real Madrid jamais foi derrotado pelo adversário em jogos oficiais ao longo de toda a história do confronto entre os dois clubes.

O retrospecto favorável se construiu ao longo de mais de uma década de encontros esporádicos, concentrados principalmente entre o início dos anos 1990 e meados dos anos 2000. Ao todo, Real Madrid e Albacete se enfrentaram 14 vezes em competições oficiais, todas pelo Campeonato Espanhol, com ampla vantagem para o clube da capital.

Os primeiros encontros nos anos 90

A história do confronto começou oficialmente em 1991, quando as equipes se enfrentaram pela primeira vez em La Liga. Naquele momento, o Real Madrid vivia a era da "Quinta del Buitre", geração formada majoritariamente por jogadores revelados em Valdebebas e que marcou época no futebol espanhol. O primeiro gol da história do duelo foi marcado por Míchel, um dos símbolos daquele período. Adolfo Aldana ampliou o placar para os merengues, enquanto José Luis Zalazar descontou nos minutos finais, anotando o primeiro gol do Albacete contra o Real Madrid.

O segundo encontro ocorreu no segundo turno do Campeonato Espanhol de 1991/92. O Albacete, recém-promovido à elite, vivia campanha surpreendente e chegou a ocupar a quinta colocação na tabela. Mesmo assim, diante do líder Real Madrid, não conseguiu sustentar o embalo. Jogando em casa, a equipe foi derrotada novamente, com gols de Fernando Hierro, Gheorghe Hagi e Paco Llorente. Corbalán marcou o gol de honra do Albacete nos minutos finais.

Esses dois primeiros confrontos abriram caminho para uma sequência de duelos que consolidaram o domínio madrilenho. Ainda em 1992, as equipes voltaram a se enfrentar pela quarta rodada de La Liga. Alfonso, Míchel e Emilio Butragueño marcaram os gols da vitória merengue. No segundo turno da temporada 1992/93, o placar se repetiu, desta vez com gols de Prosinecki, Hierro e Míchel, garantindo mais um triunfo do Real Madrid.

Real Madrid na temporada 1992/93 (Foto: Reprodução/Twitter)

Em 1994, Real Madrid e Albacete se encontraram em um cenário de maior equilíbrio na tabela. Pela 17ª rodada do Campeonato Espanhol, os merengues ocupavam a quinta colocação, enquanto o Albacete aparecia logo atrás, em sexto. Apesar da proximidade na classificação, o favoritismo voltou a se confirmar em campo. O Real Madrid venceu por 2 a 0, com Butragueño abrindo o placar e Santi Denia, contra, anotando o segundo gol.

No segundo turno da mesma temporada, veio a primeira goleada do confronto. O Albacete até saiu na frente com José Menéndez, mas a reação do Real Madrid foi contundente. Zamorano marcou duas vezes, Luis Enrique balançou as redes e Míchel completou o placar, selando uma vitória elástica e reforçando a superioridade merengue no histórico.

Empates raros e equilíbrio pontual

Entre 1994 e 1996, o confronto viveu seu período mais equilibrado. Pela primeira vez, o Albacete conseguiu dificultar de forma consistente a vida do Real Madrid. Na terceira rodada da temporada 1994/95, aconteceu o primeiro empate da história do duelo. Manolo Sanchís marcou para os merengues, enquanto Óscar García garantiu a igualdade para o Albacete.

No segundo turno daquela mesma edição de La Liga, as equipes voltaram a empatar, desta vez sem gols. Foi o único 0 a 0 registrado em toda a história do confronto. Já na temporada 1995/96, pela décima rodada, ocorreu o terceiro empate. Raúl colocou o Real Madrid em vantagem, mas Juanjo Maqueda marcou nos minutos finais e evitou a derrota do Albacete.

Apesar desses resultados, o equilíbrio foi pontual. No segundo turno da temporada 1995/96, o Real Madrid retomou o caminho das vitórias. Pela 31ª rodada, gols de Luis Enrique e Raúl garantiram novo triunfo merengue. A partida marcou o último encontro entre os clubes na década de 1990, já que, após cinco temporadas consecutivas na elite, o Albacete foi rebaixado.

Retorno do confronto na era dos Galácticos

O reencontro entre Real Madrid e Albacete só aconteceu em 2003, já em um contexto completamente diferente. O clube da capital vivia a era dos Galácticos, com um elenco repleto de estrelas internacionais. No duelo do primeiro turno, David Beckham abriu o placar ainda na primeira etapa. Líbero Parri empatou apenas um minuto depois, mas Zinedine Zidane marcou o gol da vitória merengue na reta final.

Na temporada seguinte, o Real Madrid voltou a vencer fora de casa. Roberto Carlos abriu o placar com uma cobrança de falta, e Figo ampliou no segundo tempo, marcando de peito. Líbero Parri voltou a descontar para o Albacete, registrando mais um dos raros gols da equipe contra os merengues naquele período.

Ainda em 2004, ocorreu a maior goleada do confronto. No Santiago Bernabéu, diante de cerca de 79 mil torcedores, o Real Madrid aplicou 6 a 1. Ronaldo marcou logo aos três minutos, Francisco Rodríguez chegou a empatar, mas Zidane recolocou os donos da casa em vantagem. Raúl ampliou ainda no primeiro tempo. Na etapa final, Walter Samuel marcou de cabeça, Michael Owen balançou as redes após passe de Ronaldo e, nos acréscimos, Solari serviu novamente o brasileiro para fechar o placar.

Ronaldo e Beckham eram duas das estrelas do Real Madrid dos Galácticos (Foto: LLUIS GENE / AFP)

O último encontro entre Real Madrid e Albacete aconteceu em 2005. Em cenários opostos na tabela, os merengues ocupavam a vice-liderança e perseguiam o primeiro colocado, enquanto o Albacete lutava contra o rebaixamento, aparecendo na 19ª posição. O jogo começou com surpresa: Pablo Redondo abriu o placar para os visitantes logo aos nove minutos. A reação do Real Madrid foi rápida, com Iván Helguera empatando de cabeça. Ainda no primeiro tempo, Michael Owen marcou o gol da virada e definiu o placar final.

Após essa partida, o Albacete entrou em um período prolongado de instabilidade administrativa e esportiva. O clube não conseguiu se manter na elite e passou a alternar entre a Segunda e a Terceira Divisão do futebol espanhol nas temporadas seguintes, afastando-se definitivamente dos confrontos com o Real Madrid.

Retrospecto geral do confronto entre Real Madrid e Albacete

Ao todo, foram disputadas 14 partidas oficiais entre Real Madrid e Albacete. O clube merengue venceu 11 vezes e empatou três, sem nunca ter sido derrotado. Míchel é o maior artilheiro do confronto, com quatro gols marcados pelo Real Madrid. Pelo lado do Albacete, Líbero Parri é o principal goleador, com dois gols anotados.

Além do retrospecto favorável contra o Albacete, Arbeloa terá outro dado positivo em sua estreia: entre os últimos sete treinadores do Real Madrid, quatro venceram no primeiro jogo à frente da equipe. Xabi Alonso empatou em seu primeiro compromisso; Carlo Ancelotti, em seu retorno ao clube, venceu o Alavés e, em sua primeira passagem, na temporada 2013/14, estreou com vitória sobre o Real Betis. Zinédine Zidane goleou o Deportivo La Coruña, assim como Santiago Solari venceu com larga margem a UD Melilla. Julen Lopetegui, por sua vez, estreou em um clássico contra o Atlético de Madrid, na final da Supercopa da Uefa, e acabou derrotado, enquanto Rafa Benítez iniciou seu trabalho com um empate diante do Sporting Gijón.

Depois de mais de duas décadas sem se enfrentarem, as equipes voltam a cruzar caminhos em um contexto distinto, agora pela Copa do Rei, com Arbeloa iniciando sua trajetória no comando do time principal do Real Madrid diante de um adversário que nunca conseguiu superá-lo em competições oficiais.

