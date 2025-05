O Arsenal está interessado na contratação de um dos destaques da Premier League. Trata-se de Kaoru Mitoma, jogador importante para o Brighton nos últimos anos. Segundo o jornalista Florian Plettenberg, a diretoria dos Gunners determinou o japonês como alvo para a próxima temporada. O Bayern de Munique também está interessado em Mitoma para compor o elenco, após Florian Wirtz escolher o Liverpool no lugar do clube alemão.

Em janeiro, o Brighton recusou uma proposta de cerca de 54 milhões de libras do Al-Nassr, do Cristiano Ronaldo, por Mitoma. Em seu lugar, o time saudita contratou Jhon Durán, do Aston Villa. Desta vez, Arsenal e Bayern de munique aparecem como fortes candidatos à contratação do ponta que atua pela seleção nacional do japão.

O clube londrino, por sua vez, conta com um trunfo para garantir a contratação antes do Bayern. O Arsenal mantém uma boa relação com o Brighton & Hove Albion, tendo negociado jogadores como Ben White e Leandro Trossard nos últimos cinco anos.

Números de Mitoma, alvo do Arsenal e Bayern, pelo Brighton

Mitoma não vive sua melhor fase desde que chegou ao Brighton, em 2022/23. O japonês saiu do banco de reservas nas últimas quatro partidas do clube inglês, marcando três vezes. Na temporada, Mitoma, alvo do Arsenal, tem 40 partidas, com 11 gols e três assistências, sendo praticamente todas as contribuições para gols na Premier League. Veja os números de Kaoru Mitoma pelo Brighton desde que ele chegou ao clube:

107 partidas 7.898 minutos em campo 24 gols 15 assistências

