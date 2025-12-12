Brasileiro é eleito melhor jogador do mês da Premier League

A Premier League anunciou que Igor Thiago foi eleito o melhor jogador do mês de novembro da competição, nesta sexta-feira (12). O atacante do Brentford marcou cinco gols em quatro jogos no período e é o atual vice-artilheiro do campeonato, atrás apenas de Erling Haaland, do Manchester City.

Igor Thiago concorreu pelo prêmio contra astros dos principais clubes ingleses, como Bruno Fernandes, do Manchester United, Declan Rice, do Arsenal, Reece James, do Chelsea, e Jérémy Doku, do Manchester City. Mas, pelo voto popular, o atacante brasileiro levou a melhor e recebeu o prêmio pela primeira vez desde a chegada na Premier League.

Na temporada, Igor Thiago soma 12 gols, sendo 11 na Premier League, vice-artilheiro da competição, atrás apenas de Erling Haaland, que já balançou as redes 15 vezes com a camisa do Manchester City.

O brasileiro de 24 anos é o principal jogador do Brentford, que passou por reformulação após perder jogadores como Bryan Mbeumo e o treinador Thomas Frank, que foram para o Manchester United e Tottenham, respectivamente. Atualmente, comandados por Keith Andrews, as Abelhas ocupam a 14ª colocação, com 19 pontos.

Pela Premier League, Igor Thiago marcou o gol da vitória do Brentford, sobre o West Ham (Foto: Glyn KIRK / AFP)

Momento de Igor Thiago no Brentford

Após a vitória sobre o Newcastle, no dia 9 de novembro, o técnico Keith Andrews elogiou o momento do brasileiro e destacou sua influência dentro e fora de campo. Na partida, Igor Thiago marcou duas vezes na vitória por 3 a 1.

— Ele tem jogado muito bem, crescendo em confiança e sendo sensacional nesta temporada. Thiago é um bom exemplo da vontade e da garra que esse grupo tem — afirmou Andrews à imprensa inglesa.

Artilheiro e símbolo de superação

A trajetória de Igor Thiago até chegar à elite do futebol europeu é marcada por resiliência. Natural do sul do Brasil, ele perdeu o pai aos 13 anos e trabalhou como pedreiro e em supermercado antes de se firmar no futebol. Após iniciar a carreira no Cruzeiro, foi para o Ludogorets, da Bulgária, onde marcou 15 gols na campanha do título nacional em 2022/23. Em seguida, se transferiu ao Club Brugge, da Bélgica, e se destacou na Conference League.

Contratado pelo Brentford em 2024 por 30 milhões de libras, o atacante teve uma primeira temporada difícil, marcada por lesões e falta de ritmo. Recuperado fisicamente e adaptado à Premier League, Igor Thiago se transformou em peça fundamental do ataque do time londrino.

De promessa a candidato à Seleção

Aos 24 anos, Igor Thiago ainda não foi convocado para a equipe principal do Brasil, mas já demonstrou o desejo de vestir a camisa amarelinha. Em entrevista ao Daily Mail, o atacante afirmou: "Sempre sonhei em poder jogar pelo Brasil. Quando chegar a hora, quero ir para ficar."

Os números reforçam o argumento de quem pede sua convocação. Entre os centroavantes brasileiros que atuam na Europa, Igor Thiago lidera em participações diretas em gols durante o ciclo da Copa do Mundo de 2026 (de agosto de 2022 a dezembro de 2025), com 78 — sendo 61 gols e 17 assistências em 131 partidas. João Pedro (66), Matheus Cunha (52), Igor Jesus (48), Richarlison (40) e Endrick (32) aparecem atrás.

