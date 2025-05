Ídolo do Real Madrid anuncia despedida do clube após 6 anos

Na manhã desta terça-feira (27), Raúl González, ídolo do Real Madrid, anunciou a sua saída do cargo técnico da equipe B do clube. O ex-jogador conclui uma passagem de seis temporadas na equipe Castilla, se tornando o segundo treinador com mais jogos a frente do time, com 209.

Raúl estreou no comando do Real Madrid Castilla na temporada 2019/20. Desde então, o treinador esteve na beira de campo pela equipe por 209 partidas, obtendo um recorde de 82 vitórias, 70 empates e 57 derrotas. Nas seis temporadas de Raúl no comando do time, o Castilla competiu em duas partidas de promoção. Em 2023, a equipe chegou mais perto da promoção para a Segunda Divisão, porém, perdeu final de promoção para o Eldense.

Florentino Pérez e Raúl na conquista da Uefa Youth League (Foto: Divulgação / Site oficial do Real Madrid)

Para o lugar do treinador, outro ídolo do Real Madrid irá assumir: Álvaro Arbeloa. O ex-lateral direito esteve presente nas conquistas da Champions League de 2013/14, e 2015/16, além de também ter ganhado a Copa do Mundo pela Espanha, em 2010. Aos 42 anos, Arbeloa sobe para o Castilla após grande trabalho na equipe sub-19 do clube.

Raúl deixa um legado no Real Madrid Castilla

Lenda da equipe principal do Real Madrid, Raúl também entra no panteão de ídolos do Castilla também. Apesar de ter jogador apenas uma partida como jogador, o ex-jogador ultrapassou a marca de 200 jogos pelo time B, um marco histórico, alcançado apenas duas vezes na história. Com uma cultura de passagens rápidas e temporárias, Raúl estabeleceu uma era a frente do time reserva.

Nesta temporada, o espanhol passou Juan Ramón López Caro, que dirigiu a equipe entre 2001 e 2006, alcançando 183 partidas pelo clube. Entretanto, Raúl não conseguiu bater Juan Santisteban, que foi treinador do time por 248 partidas, entre 1977 a 1987.

Confira a nota de despedida de Raúl

Hoje comuniquei ao Real Madrid minha decisão de encerrar minha etapa a serviço do clube.

Foram sete temporadas nas quais desfrutei da grande paixão que tenho desde criança pelo futebol. Tenho certeza de que esses anos me fizeram crescer como profissional e como pessoa.



Agradeço ao clube da minha vida pela oportunidade que me deu durante todos esses anos. E quero agradecer a todos os funcionários desta casa e a todos que fazem parte do Real Madrid, pois todos me ofereceram seu apoio, carinho e me ajudaram a desempenhar uma das funções mais bonitas deste esporte: compartilhar com os mais jovens a experiência e os conhecimentos adquiridos, para vê-los crescer como pessoas e como atletas.



Aproveitarei com orgulho os sucessos que cada um dos meninos que treinei alcançar, e todos eles levarão comigo o meu carinho e a minha gratidão por tudo o que deram.



Agora se inicia uma nova etapa na minha vida como treinador fora deste clube, com a convicção de que um dia voltarei àquela que sempre será a minha casa.



Obrigado a todos. ¡Hala Madrid!

