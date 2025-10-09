Ibrahimovic declara torcida pelo Brasil na Copa por motivo inusitado

O ex-atacante Zlatan Ibrahimovic afirmou na quarta-feira (8), em reunião da Associação de Clubes Europeus, em Roma, que irá torcer para a Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026. O motivo da escolha do lendário sueco pela Amarelinha é por conta do técnico Carlo Ancelotti.

— Espero que o Brasil ganhe. Vou torcer pelo Brasil por causa do meu amigo Ancelotti. Eu lhe desejo o melhor, porque tudo que ele toca se converte em algo mágico — disse Ibrahimovic.

Ancelotti foi treinador de Ibra por apenas uma temporada, quando assumiu o PSG entre 2012 e 2013. Embora tenha sido um jogador de personalidade forte, o sueco, que se aposentou há dois anos, reconheceu o valor dos grandes treinadores que teve em sua carreira.

— Eu tive treinadores como (Fabio) Capello, (José) Mourinho, (Pep) Guardiola e Ancelotti. Esses quatro são o futebol e, à sua maneira, conseguiram mudar o jogo — declarou.

Maior artilheiro da história da Suécia, com 62 gols, Ibra disputou as Copas do Mundo de 2002 e 2006, mas seu país não se classificou para os dois Mundiais seguintes, em 2010 e 2014.

Ibrahimovic pela seleção da Suécia (Foto: Jonathan NACKSTRAND / AFP)

Atualmente, a seleção sueca está em terceiro lugar no Grupo B das Eliminatórias para a Copa de 2026, com um ponto em duas partidas. Nesta Data Fifa, o país receberá a líder Suíça na sexta-feira (10), em Solna, pela terceira rodada, e na segunda (12) jogará novamente em casa, contra o Kosovo, em Gotemburgo.

Como está Ibrahimovic desde a aposentadoria?

Aposentado desde 2023, Zlatan Ibrahimovic exerce um papel de conselheiro dentro do Milan. Apesar de ser criticado por sua atuação recente no cargo, o sueco não vê motivos para seguir carreira de técnico no futebol.

Além do cargo exercido dentro dos Rossoneri, Ibra também faz parte do corpo proprietário do clube Hammarby, da Suécia, e também tem participações em complexos de padel e padebol, tanto em sua terra natal quanto no país da Velha Bota.

