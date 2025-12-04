Europeus reagem à atitude de Estêvão pelo Chelsea: 'Esse comportamento'

O Leeds United venceu o Chelsea nesta quarta-feira (3), em partida válida pela 14ª rodada da Premier League, realizada no Elland Road. Com atuação apagada diante de um adversário da parte de baixo da tabela, os Blues geraram preocupação entre os torcedores, especialmente em relação a Estêvão, xodó da torcida e destaque do time titular, que apresentou desempenho abaixo do esperado. Uma situação ocorrida durante a partida atraiu ainda mais atenção nas redes sociais.

Marcado de perto e com intensidade por Gabriel Gudmundsson, ala-esquerdo do Leeds, o brasileiro teve dificuldades para respirar em campo e foi alvo constante de provocações das arquibancadas sempre que tocava na bola pelo lado direito do campo. O jovem demonstrou irritação com a arbitragem, perdeu duelos sucessivos e acabou cometendo uma falta sem bola, que simbolizou seu descontrole momentâneo.

Estêvão recebeu cartão amarelo aos 39 minutos do primeiro tempo pelo lance; os jogadores do Leeds, inclusive, pressionaram a arbitragem pela expulsão. Após revisão do VAR, o árbitro manteve apenas a advertência.

Darren England mostra cartão amarelo a Estevão, do Chelsea, por falta em Gabriel Gudmundsson, do Leeds (Foto: Oli Scarff/AFP)

Depois do intervalo, com atuação apagada, o camisa 41 foi substituído por Pedro Neto, responsável pelo único gol do Chelsea na partida, em apenas cinco minutos em campo. Abaixo, veja a repercussão nas redes sociais sobre o lance envolvendo Estêvão e o adversário:

Tradução: Estevão chuta seu adversário por trás com a bola muito longe, mas o VAR diz que não há cartão vermelho!

Tradução: Estevão precisa melhorar sua atitude. Esse comportamento é muito pouco profissional.

Tradução: Estevão recebe cartão amarelo. Perde a bola para Gudmundsson e, irritado, chuta o calcanhar do lateral-esquerdo enquanto este dispara em direção ao gol. Elland Road queria um cartão vermelho, mas foi amarelo.

Tradução: Estevão deveria ter sido expulso. Ele perde a bola e depois chuta deliberadamente o jogador do Leeds por trás. Parece ser algo típico do Chelsea.

Tradução: Tirem essas lentes azuis. Pelo menos o Morton tenta dar um carrinho na bola. O Estevão simplesmente chuta o Gudmundsson descaradamente.

Como foi a partida? ⚽

Nos primeiros minutos, em uma pressão inicial, Jaka Bijol abriu o placar após cobrança de escanteio de Anton Stach. Ainda atordoado com o gol sofrido, o Leeds continuou no ataque, mas sem conseguir ampliar a vantagem. Do outro lado, o Chelsea teve atuação tímida e, próximo ao fim da primeira etapa, sofreu o segundo gol, marcado por Ao Tanaka, que acertou chute da entrada da área.

Após o intervalo, o Chelsea retornou com alterações na equipe e conseguiu diminuir o placar. Em cruzamento de Jamie Gittens, Pedro Neto apareceu na segunda trave e diminuiu para os visitantes. No entanto, após falha de Tosin Adarabioyo, Dominic Calvert-Lewin aproveitou a sobra e marcou o terceiro gol do triunfo em casa.

Com a vitória, o Leeds deixou a zona de rebaixamento, alcançando 14 pontos, três à frente do West Ham, primeiro time na região, e ocupando a 17ª colocação, resultado de quatro vitórias, dois empates e oito derrotas. O Chelsea, por sua vez, caiu para a quarta posição, com 24 pontos obtidos em sete vitórias, três empates e quatro derrotas, ficando 11 pontos atrás do líder Arsenal.

