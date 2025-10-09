Incêndio atinge casa de Vinicius Jr. em Madri

A residência do atacante brasileiro Vinicius Junior, jogador do Real Madrid, foi atingida por um incêndio na manhã desta quinta-feira (9). Segundo o jornal espanhol "Marca", o fogo, que teve origem elétrica, destruiu completamente a sauna localizada no subsolo do imóvel situado na urbanização La Moraleja, em Alcobendas, região metropolitana de Madri.

A fumaça chegou a tomar dois andares da residência, mas não houveram feridos ou intoxicados durante o incidente. Investigações preliminares apontam uma falha no sistema elétrico da sauna como a causa provável do incêndio.

Vinicius Junior não estava presente no momento do ocorrido. O jogador encontra-se em Seul, na Coreia do Sul, onde está concentrado com a Seleção Brasileira para compromissos internacionais.

O serviço de emergência 112 recebeu o chamado por volta das 11h00 e enviou imediatamente duas equipes de bombeiros ao local. Os profissionais conseguiram controlar as chamas e ventilar as áreas afetadas, evitando que o fogo se espalhasse para outros cômodos da casa.

As equipes de bombeiros deixaram o local após uma hora, com a situação completamente sob controle. A sauna, localizada no andar -1 do imóvel, ficou totalmente destruída.

Longe de casa, Vini está com a Seleção Brasileira

Vini Jr permanecerá com a seleção brasileira nos próximos dias. Junto com seus companheiros de Real Madrid, Militão e Rodrygo, Vinicius participará de dois amistosos sob o comando de Carlo Ancelotti: contra a Coreia do Sul amanhã, dia 10 de outubro, às 13h00, e contra o Japão no dia 14 de outubro, às 12h30.