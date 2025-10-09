Ex-Espanha detona Vini Jr: ‘Eu o expulsaria do Real Madrid’

Campeão da Eurocopa em 2008 com a Espanha, o atacante Dani Güiza foi enfático em declaração sobre Vini Jr. Em entrevista ao programa "El Chiringuito", o espanhol fez duras críticas ao brasileiro, e afirmou que deve mudar a postura em campo nas partidas pelo Real Madrid. Para o jogador de 45 anos, o camisa 7 evitaria as provocações em campo se demonstrasse respeito.

— Tem gente que joga para causar confusão. Eu não entendo. Eu o expulsaria do Real Madrid — disse Dani Güiza se referindo a Vini Jr.

— Você também tenha que demonstrar respeito para que as pessoas te respeitem. Não é fácil, ele é só uma criança. Tudo me incomoda. Ele reclama o dia todo. O jogo todo. Rapaz, isso é futebol! Aqui tem contato. E fique feliz que ele tenha VAR — complementou.

Após um momento de instabilidade na temporada anterior, Vini Jr vem ganhando cada vez mais minutos e sendo importante no time de Xabi Alonso. Güiza defende que Rodrygo seja o substituto do atacante no Real Madrid.

Dani Güiza em ação pelo Mallorca (Foto: Divulgação)

— Ainda não entendo por que Rodrygo não é titular no Real Madrid, quando Rodrygo é o melhor jogador que o Real Madrid tem.

Vinícius e Rodrygo ainda não iniciaram nenhuma partida juntos nesta temporada, o que evidencia um rodízio promovido pelo novo treinador neste início de trabalho — não apenas no lado esquerdo do campo. A diferença, no entanto, é que o Garoto do Ninho vinha sendo o titular absoluto sob o comando de Carlo Ancelotti nas últimas temporadas, enquanto Menino da Vila atuava em outras funções do setor ofensivo.

