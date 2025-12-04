Chelsea começa dezembro com derrota e preocupa torcida com retrospecto

O Chelsea foi derrotado por 3 a 1 para o Leeds United, nesta quarta-feira (3), em duelo válido pela 14ª rodada da Premier League, no Elland Road, em Leeds (ING). Com a atuação apagada do time, sendo dominados por um time que vinha de quatro derrotas seguidas, a torcida dos Blues demonstraram preocupação com o resultado, principalmente por um fator que assombra o clube nas últimas temporadas: o mês de dezembro.

Desde 2019/20, o Chelsea somou apenas 56 de 102 pontos no último mês do ano, que marca o início do segundo terço da Premier League. Em diversas dessas situações, a equipe londrina se afastou da briga pelo título, que não vence desde 2016/17, e deu início a meses turbulentos em que a equipe não consegue manter o nível no restante da temporada.

Pontos conquistados pelo Chelsea em dezembro na Premier League

24/25: 13 de 21 possíveis - Enzo Maresca

23/24: 12 de 21 possíveis - Mauricio Pochettino

22/23: 3 de 3 possíveis (menos jogos devido à Copa do Mundo de 2022) - Graham Potter

21/22: 12 de 21 possíveis - Thomas Tuchel

20/21: 7 de 18 possíveis - Frank Lampard

19/20: 9 de 18 possíveis - Frank Lampard

Explicações?

Dezembro é um dos meses que mais acontecem jogos de clubes ingleses na temporada. Em alguma delas, o Chelsea conciliou Premier League, competição europeia e Copa da Liga Inglesa, o que aumenta o desgaste físico dos jogadores e, até mesmo, pode culminar em lesões.

Um dos casos mais lembrados pela torcida foi em 2021/22, quando disputava a liderança da competição ponto a ponto com Liverpool e Manchester City. Porém, com lesões de jogadores importantes, como Ben Chiwell, e até mesmo crise com diversos atletas com COVID-19, que não puderam entrar em campo no empate em 0 a 0 contra o Wolves, a equipe derreteu em dezembro e o "início do fim" foi a derrota por 3 a 2, contra o West Ham, no dia 4.

Com os tropeços, a equipe treinada por Tuchel saiu da liderança da Premier League para a segunda colocação, oito pontos atrás do líder Manchester City ao fim de dezembro. No fim da temporada, os Blues terminaram em terceiro na Premier League, vice-campeão das duas copas nacionais para o Liverpool e eliminado nas quartas da Champions League contra o Real Madrid.

Nesta temporada, devido a curta pré-temporada pelo Mundial de Clubes, o Chelsea convive com problemas físicos de alguns jogadores, sendo o principal Cole Palmer, que está retornando aos gramados após duas lesões na virilha em setembro e outubro. Além disso, terá o desfalque de Moisés Caicedo, que estará ausente dos dois próximos jogos da equipe pela expulsão direta contra o Arsenal, no último domingo (30).

O que vem por aí?

Em busca de não repetir o mês de dezembro dos últimos anos, o Chelsea retorna aos gramados no sábado (6), ao 12h (de Brasília), contra o Bournemouth, no Vitality Stadium, em Bournemouth (ING), pela 15ª rodada da Premier League. Os Blues ocupam a quarta colocação, com 24 pontos, nove atrás do líder Arsenal.

