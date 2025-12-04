Atitude de Vini Jr em jogo do Real Madrid repercute na Espanha: 'Imagens falam por si'
Brasileiro atuou por 78 minutos na vitória contra o Athletic Bilbao por 3 a 0
O Real Madrid venceu o Athletic Bilbao por 3 a 0, na quarta-feira (3), em partida válida pela adiantada 19ª rodada de La Liga, no San Mamés. Kylian Mbappé foi o destaque da partida, com dois gols e uma assistência para Eduardo Camavinga, em vitória que encerrou uma sequência de três empates do clube na competição. Vini Jr, por sua vez, também teve atuação consistente, embora uma situação em particular tenha chamado a atenção da imprensa espanhola.
Aos 32 minutos do segundo tempo, com o placar já favorável ao Madrid por 3 a 0, Vinícius respondeu às vaias da torcida do Athletic, presentes ao longo de toda a partida no San Mamés. O camisa 7 fez o sinal de "três" com a mão esquerda, em alusão ao resultado. O atacante foi substituído aos 38 minutos, dando lugar ao compatriota Rodrygo. Abaixo, confira a imagem:
Assim, o jornal "Mundo Deportivo" repercutiu o gesto de Vini Jr com tom crítico. Vale lembrar que, sediado na Catalunha, o veículo adota costumeiramente postura mais rigorosa em relação a acontecimentos envolvendo o rival Real e seus jogadores, buscando proteger os interesses da região e, em menor escala, do Barcelona, maior clube local.
Para o veículo, o Madrid recuperou sua melhor forma contra o Athletic, mas Vinícius permanece fora do comportamento ideal. Em San Mamés, protagonizou mais uma daquelas imagens que refletem um jogador que ainda enfrenta problemas de maturidade em campo. Abaixo, segue a repercussão do site:
Tradução: Real Madrid: Vinícius volta a causar sensação com seus gestos em direção às arquibancadas de San Mamés: as imagens falam por si (título). O atacante brasileiro confrontou os torcedores do Athletic e foi substituído alguns minutos depois, em meio a vaias estrondosas (subtítulo).
Cabe destacar que não é a primeira vez que Vini Jr realiza uma provocação em campo. Na última partida, em empate por 1 a 1 contra o Girona, o astro repetiu gesto semelhante ao provocar os torcedores rivais com o sinal de "dois" nas mãos, em referência à situação adversa do rival na zona de rebaixamento da elite espanhola.
Como foi a partida? ⚽
O Real Madrid iniciou a partida contra o Athletic Bilbao com postura incisiva, imprimindo velocidade nas transições e criando chances logo nos minutos iniciais: Mbappé, após falha defensiva do Bilbao, finalizou em cima do goleiro, e Vini Jr obrigou Unai Simón a grande defesa em arremate de fora da área. A insistência visitante foi premiada pouco depois, quando Trent Alexander-Arnold acionou o francês em passe por cobertura; o camisa 9 avançou, driblou a defesa e marcou com chute potente: 1 a 0. Na reta final do primeiro tempo, Vinícius novamente desperdiçou chance clara, antes de Trent cruzar para o centroavante cabecear. Camavinga completou o lance para o gol vazio: 2 a 0.
No segundo tempo, o Athletic aumentou a intensidade e tentou explorar a velocidade de seus atacantes, com arremates que exigiram defesas de Thibaut Courtois, mas foi novamente Mbappé quem definiu o confronto, marcando o terceiro gol em contra-ataque após passe de Álvaro Carreras. 3 a 0 em uma partida marcada por muita intensidade e disputas acirradas em campo.
