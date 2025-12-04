O Santos venceu o Juventude por 3 a 0 na quarta-feira (3), no Alfredo Jaconi, em partida válida pela 37ª rodada do Brasileirão. O destaque da partida foi Neymar, autor dos três gols que garantiram a vitória fora de casa e aliviaram a situação do clube na reta final da competição. Pela projeção internacional do camisa 10, o jornal espanhol "As" repercutiu o desempenho do jogador no futebol brasileiro.

Mesmo convivendo com uma lesão no menisco do joelho esquerdo, o camisa 10 atuou em alto nível e vive excelente fase: são cinco gols nos últimos três jogos. Nesse sentido, o veículo iniciou a matéria, assinada pelo jornalista Eduardo Burgos Rodríguez, com ênfase no momento físico delicado vivido por Neymar ao longo da temporada,. Contudo, ressaltou que, tecnicamente, o craque se sobressai em relação aos demais jogadores do Brasil. Abaixo, segue a repercussão do veículo:

Jornal "As" sobre a atuação de Neymar em Juventude 0x3 Santos (Foto: Reprodução/As)

Tradução: Neymar é eterno (título). O primeiro hat-trick do brasileiro desde que retornou ao Santos. O 'Peixe' está a um passo de garantir sua permanência na primeira divisão após a derrota para o Internacional (subtítulo).

— Mancando, com o joelho quebrado, sem ritmo de jogo. Ainda assim, Neymar continua acima dos demais. Uma atuação magistral do camisa 10 praticamente garantiu a permanência do Santos na primeira divisão brasileira. Um hat-trick para coroar um ano para esquecer e olhar para o futuro — começou Rodríguez.

— Disseram a Neymar que 2025 havia acabado para ele . Seu joelho cedeu; sua mente, não. Apesar da recusa da equipe médica do Santos, o craque não abandonou esta reta final da temporada, e ainda bem. Contra o Juventude, ele fez sua melhor partida desde que retornou à Vila Belmiro. Uma demonstração de caráter que deixou sua marca. Eles tinham praticamente tudo em jogo. Quando o Peixe mais precisava dele, o craque veio em socorro do clube de sua vida — completou.

— Neymar está se redimindo. Todas as críticas e punições que sofreu ao longo da temporada ficaram para trás. Está em chamas, em sua melhor forma desde que retornou ao Brasil no início do ano. Quando o Santos mais precisa dele, seu "filho pródigo" aparece. O " eu vou, mas eu volto" ganha um significado ainda mais profundo. Neymar é eterno. Neymar é o "Rei" — finalizou o portal.

Como foi a partida? ⚽

O Santos viveu dois tempos distintos na vitória por 3 a 0 sobre o Juventude. Na primeira etapa, o Peixe apresentou um futebol apático, sem intensidade, apesar da presença de Neymar entre os titulares, que tentou conduzir o jogo com pressão, passes e finalizações, mas encontrou forte marcação adversária e pouco espaço para criar.

No segundo tempo, o Santos retornou mais intenso, e Neymar, mesmo lesionado, assumiu protagonismo: abriu o placar aos 10 minutos após cruzamento de Álvaro Barreal, ampliou aos 19' em contra-ataque servido por Igor Vinícius e fechou a conta aos 25' de pênalti. O desempenho decisivo do ídolo santista garantiu a vitória fora de casa, levou alívio à torcida e colocou o Alvinegro Praiano na 14ª posição, com 44 pontos — dois acima da zona de rebaixamento.

