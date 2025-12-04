O Flamengo venceu o Ceará por 1 a 0 na quarta-feira (3), no Maracanã, e garantiu o nono título do Brasileirão em sua história para fechar o ano no futebol brasileiro em alta. A conquista, somada à recente vitória na Libertadores, atraiu atenção da imprensa internacional, incluindo veículos espanhóis, que repercutiram o resultado da 37ª rodada e apontaram o principal responsável pelo êxito rubro-negro em 2025.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

"Histórico Filipe"🏆

Jornal "As" sobre o título do Flamengo no Brasileirão (Foto: Reprodução/As)

Tradução: Flamengo histórico, Filipe histórico (título). O gol solitário de Samu Lino garante o título brasileiro ao Flamengo. Filipe Luís marca dois gols em sua primeira temporada completa no Maracanã, um feito histórico. (subtítulo).

continua após a publicidade

O jornal "As", conhecido por repercutir os principais acontecimentos do futebol brasileiro, costuma estabelecer paralelos com personagens que também tenham trajetória relevante no futebol europeu, a fim de aproximar o leitor local. Nesse contexto, o Flamengo oferece diversas opções de figuras de destaque, mas quem recebeu maior atenção e reconhecimento foi o técnico Filipe Luís, ídolo do Atlético de Madrid como jogador e apontado como o responsável por conduzir a temporada impecável do clube rubro-negro em 2025.

O "As" destacou a precocidade do sucesso do jovem treinador de 40 anos, com ênfase de que, em apenas 14 meses, Filipe conquistou Campeonato Carioca, Copa do Brasil, Supercopa do Brasil, Libertadores e, agora, o Brasileirão, consolidando-se nacional e internacionalmente como um dos principais técnicos da geração e apontado como um profissional com potencial para atingir patamares ainda mais elevados na carreira.

continua após a publicidade

— Filipe Luís faz história! O Flamengo encerra o ano com uma dobradinha inédita na segunda temporada do treinador no Maracanã. Filipe se consolidou como o técnico mais comentado do continente. Em apenas 14 meses, conquistou tudo, tanto nacional quanto internacionalmente, com a Libertadores sendo a cereja do bolo conquistada há poucos dias — escreveu o "As".

— Filipe é único. Pouco restou do Flamengo ao qual ele se juntou há pouco mais de um ano. Um time à deriva, um caos de trocas de treinadores com quatro técnicos em duas temporadas e inúmeras apostas fracassadas. A diretoria, liderada por José Boto, não hesitou em apostar no jovem Filipe. Ele mostrou potencial nas categorias de base, mas superou todas as expectativas. Filipe é o "Rei" do Brasil — completou.

Seguindo a linha editorial de valorizar personagens com trajetória europeia, o veículo também destacou, após a vitória sobre o Ceará, o autor do gol decisivo, Samuel Lino, ex-Atlético, além de Jorginho, com passagens por Chelsea e Arsenal; Danilo, responsável pelo gol do título da Libertadores e ex-jogador de Real Madrid, Manchester City e Juventus; e Saúl, igualmente ex-colchonero.

Saúl, do Flamengo, domina a bola contra o Ceará no Maracanã (Foto: Mauro Pimentel/AFP)

"Rei do Brasil" 👑

Jornal "Marca" sobre o título do Flamengo no Brasileirão (Foto: Reprodução/Marca)

Tradução: Flamengo de Filipe Luis e Saúl Ñíguez é coroado rei do Brasil após vencer a Libertadores: suas chaves (título). O Flamengo, com Saúl Ñíguez e Filipe Luís, garantiu seu nono título do Campeonato Brasileiro quatro dias depois de conquistar sua quarta Libertadores. (subtítulo).

O jornal "Marca" seguiu a linha do concorrente ao destacar Saúl, mas concentrou-se sobretudo no papel de Filipe Luís no comando técnico da campanha vitoriosa. Em vez de se deter na partida contra o Ceará, o veículo adotou uma abordagem histórica: escreveu que o treinador realizou um "milagre" no clube e ressaltou que o trabalho precisa ser reconhecido como uma das maiores temporadas de um time brasileiro na história do futebol nacional.

— Com apenas 40 anos e menos de dois anos como treinador, Filipe Luís, atual técnico do Flamengo, já ultrapassou os recordes de um de seus mentores, o português Jorge Jesus (71 anos), que até então era o treinador mais vitorioso do clube carioca — destacou o "Marca".

— Essa coleção de troféus faz de 2025 o ano de maior sucesso na história do clube mais popular do Brasil, tanto em termos de resultados e títulos, quanto financeiramente e em projeção internacional, algo que ainda pode ser melhorado, pois eles ainda têm que disputar a Copa Intercontinental no Catar, a partir da próxima semana — finalizou.

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.