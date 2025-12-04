Ex-Atlético-MG, termina ano como artilheiro no Japão e celebra: 'Boa temporada'

Em sua primeira temporada no futebol asiático, o atacante brasileiro Rafael Furtado encerrou a temporada de 2025 com desempenho de destaque pelo SC Sagamihara, clube que disputa a J-League 3. O centroavante, que já passou por Atlético-MG, Juventude e Paraná, disputou 28 partidas e marcou nove gols ao longo do ano, sendo sete deles na liga nacional — número que o garantiu como artilheiro da equipe na competição. Entre os gols marcados, esteve um dos mais importantes da temporada: o tento decisivo na classificação inédita sobre o Júbilo Iwata, em duelo válido pela Copa do Imperador.

Rafael avaliou sua adaptação ao futebol japonês e destacou que o início exigiu ajustes naturais, principalmente em relação ao fuso horário e à alimentação. O jogador afirmou, contudo, que o ambiente oferecido pelo Sagamihara e pelo povo japonês facilitou o processo, contribuindo diretamente para o desempenho apresentado ao longo do ano.

— Eu acredito que foi uma boa temporada. Graças a Deus pude fazer um bom número de gols e ajudar minha equipe a conquistar os objetivos. Fico feliz também por conseguir terminar o campeonato como artilheiro do time. No início foi um pouco difícil, pela adaptação ao fuso horário e à alimentação, mas isso aconteceu rapidamente. Os japoneses dão todo o suporte; é um povo muito acolhedor que facilita muito esse processo — destacou Rafael.

Rafael Furtado foi destaque do Sagamihara, do Japão (Foto: Divulgação/SC Sagamihara)

Temporada histórica na Copa do Imperador

Além do desempenho individual do atacante, 2025 marcou a melhor campanha da história do Sagamihara na Copa do Imperador. A equipe avançou à terceira fase pela primeira vez e, superando a própria marca, alcançou as quartas de final, sendo eliminada nos pênaltis pelo tradicional Vissel Kobe. Na J-League 3, o clube encerrou o ano na 12ª colocação, com 50 pontos, em um campeonato no qual alternou jogos de ótimo nível com momentos de irregularidade.

— Tivemos momentos distintos no campeonato. Em algumas partidas conseguimos fazer grandes jogos e conquistar bons resultados; em outras, não conseguimos manter a mesma regularidade. Mas, no geral, foi uma boa temporada. Entramos para a história com a melhor campanha do clube na Copa do Imperador, então o saldo é bem positivo. Acredito que, se tivéssemos mantido uma constância maior, poderíamos ter feito um campeonato ainda mais sólido e terminado em uma posição mais alta na tabela — concluiu o jogador.

