Torcedores do Palmeiras invadem perfil de ex-medalhão do Flamengo: ‘Vem’

Rumores sobre uma possível chegada do meio-campista Gerson, atualmente no Zenit da Rússia, ao Palmeiras, foram suficientes para que internautas invadissem o Instagram do jogador, "autorizando" e pedindo sua chegada no Palmeiras.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Torcedores do Palmeiras invadem comentários de foto de Gerson nas redes (Foto: Reprodução)

Recentemente, Gerson perdeu espaço na Seleção Brasileira, já que não recebeu convocações do técnico Carlo Ancelotti desde sua transferência para o Zenit. Atualmente, o jogador está afastado dos gramados devido a lesão muscular na coxa direita sofrida no final de agosto.



O Zenit pagou 25 milhões de euros, aproximadamente R$ 155,5 milhões, para acionar a multa rescisória e tirar o jogador do Flamengo em julho de 2025. Agora, a equipe solicita valor equivalente para liberar o atleta.

Gerson teria espaço no Palmeiras?

No elenco alviverde, Gerson disputaria posição com Andreas Pereira, Aníbal Moreno, Emiliano Martínez e Lucas Evangelista (em recuperação após procedimento cirúrgico na coxa).

continua após a publicidade

Apesar da aparente dificuldade de adaptação no clube russo, a trajetória do volante no Zenit apresenta números modestos. Em seis jogos disputados, foi titular em quatro oportunidades, ainda sem marcar gols ou distribuir assistências. O saldo de sua participação registra duas vitórias, três empates e uma derrota.

Foco no Campeonato Brasileiro

➡️ Globo pede, e CBF altera horário de Flamengo x Palmeiras

O time paulista se prepara para seus próximos compromissos pelo Campeonato Brasileiro. No sábado (11), a equipe enfrenta o Juventude no Allianz Parque, em São Paulo (SP), às 19h (de Brasília), em partida atrasada da 12ª rodada. Na sequência, o Palmeiras volta a jogar em casa contra o Red Bull Bragantino, pela 28ª rodada, na quarta-feira (15), também às 19h.

continua após a publicidade

Ambos os jogos serão realizados durante a paralisação para Data Fifa.