Torcedores do Palmeiras invadem perfil de ex-medalhão do Flamengo: ‘Vem’

Volante do Zenit demonstra dificuldades de adaptação e perde espaço na Seleção

Fernanda Gondim
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 09/10/2025
09:21
Leila Pereira, presidente do Palmeiras (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)
imagem cameraLeila Pereira, presidente do Palmeiras (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)
Rumores sobre uma possível chegada do meio-campista Gerson, atualmente no Zenit da Rússia, ao Palmeiras, foram suficientes para que internautas invadissem o Instagram do jogador, "autorizando" e pedindo sua chegada no Palmeiras.

Lance!
Torcedores do Palmeiras invadem comentários de foto de Gerson nas redes (Foto: Reprodução)
Torcedores do Palmeiras invadem comentários de foto de Gerson nas redes (Foto: Reprodução)

Recentemente, Gerson perdeu espaço na Seleção Brasileira, já que não recebeu convocações do técnico Carlo Ancelotti desde sua transferência para o Zenit. Atualmente, o jogador está afastado dos gramados devido a lesão muscular na coxa direita sofrida no final de agosto.

O Zenit pagou 25 milhões de euros, aproximadamente R$ 155,5 milhões, para acionar a multa rescisória e tirar o jogador do Flamengo em julho de 2025. Agora, a equipe solicita valor equivalente para liberar o atleta.

Gerson teria espaço no Palmeiras?

No elenco alviverde, Gerson disputaria posição com Andreas Pereira, Aníbal Moreno, Emiliano Martínez e Lucas Evangelista (em recuperação após procedimento cirúrgico na coxa).

Apesar da aparente dificuldade de adaptação no clube russo, a trajetória do volante no Zenit apresenta números modestos. Em seis jogos disputados, foi titular em quatro oportunidades, ainda sem marcar gols ou distribuir assistências. O saldo de sua participação registra duas vitórias, três empates e uma derrota.

Foco no Campeonato Brasileiro

➡️ Globo pede, e CBF altera horário de Flamengo x Palmeiras

O time paulista se prepara para seus próximos compromissos pelo Campeonato Brasileiro. No sábado (11), a equipe enfrenta o Juventude no Allianz Parque, em São Paulo (SP), às 19h (de Brasília), em partida atrasada da 12ª rodada. Na sequência, o Palmeiras volta a jogar em casa contra o Red Bull Bragantino, pela 28ª rodada, na quarta-feira (15), também às 19h.

Ambos os jogos serão realizados durante a paralisação para Data Fifa.

