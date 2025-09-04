Por longos anos, nem o maior fã de Messi pôde dizer que seu ídolo era o jogador perfeito. Ao menos um defeito o craque tinha: as cobranças de pênaltis. As falhas na marca da cal lembraram aos que viam em Lionel um E.T. que, sim, ele é humano. A mais marcante aconteceu pela seleção argentina: contra o Chile, na final da Copa América de 2016, isolou penalidade na disputa que garantiu o bicampeonato chileno. Depois, desabou e chegou a abandonar a equipe do seu país.

Mas a Copa do Mundo de 2022 permitiu que o 10 reescrevesse sua história: os pênaltis definitivamente não eram mais um pesadelo. Na final contra a França, marcou durante o jogo. E repetiu a dose, com enorme frieza, na disputa que consagrou o título mais importante da sua carreira.

Messi beija a taça da Copa do Mundo, conquistada com a Argentina em 2022 (Foto: AFP)

No entanto, tal mudança não aconteceu por acaso e começou com a demonstração de humildade. No dia 15 de setembro de 2018, em entrevista à "Rádio Catalunya", Messi admitiu que as penalidades eram sua principal deficiência.

- Gostaria de ser mais efetivo nas cobranças de pênalti. É muito difícil treinar pênalti. Não é o mesmo no treino e no jogo. Você pode ter uma ideia ou algo ensaiado, mas é mais difícil do que parece. Se um goleiro acerta o canto, defende. Mas está claro que gostaria de ser mais efetivo - declarou.

E, bom, dizem que o primeiro passo para evoluir é reconhecer o próprio erro. Não parece coincidência que o aproveitamento do craque em cobranças de pênalti, contando jogos e disputas, tenha evoluído consideravelmente desde essa data, como mostram os números abaixo:

Messi antes do dia 15/09/2018

84 pênaltis convertidos

25 pênaltis perdidos

77,06% de aproveitamento

Messi após o dia 15/09/2018

40 pênaltis convertidos

8 pênaltis perdidos

83,33% de aproveitamento

Mas para Messi virar a chave de vez e se tornar um especialista em penalidades precisava de um professor. E coube a Neymar a responsabilidade. Em entrevista ao podcast "Podpah", o brasileiro contou que ajudou o argentino no quesito após sua chegada ao PSG. Ótimo cobrador, o jogador do Santos ensinou sua técnica única: a hesitação que obriga o goleiro a tomar uma decisão.

- Eu que dei um toque para ele. Foi o pênalti. Estávamos treinando pênalti lá no Paris (PSG), aí ele fala: "P****, como você consegue bater pênalti assim?". Eu olhei para ele e falei assim: "Tu é louco, p****? Tu é o Messi, c******! Se eu consigo bater assim, você também consegue. Só treinar, c******. Treina e testa". Aí ele começou a dar risada e falou: "Vou tentar também". Aí começou - relatou.

E, mais uma vez, a mudança é comprovada pelos números:

Messi após a chegada ao PSG

17 pênaltis convertidos

3 pênaltis perdidos

85% de aproveitamento

Neymar e Messi juntos em treino do PSG (Foto: Bertrand Guay/AFP)

Até pênaltis desperdiçados por Messi mostram a diferença de postura e a tranquilidade que só um título mundial poderia trazer. No mais recente, contra o Equador na Copa América de 2024, pecou por excesso de confiança: a tentativa de cavadinha pegou no travessão. O lance contrasta com o pesadelo de 2016, quando, nervoso, chutou a bola para muito longe do gol de Bravo.

Se o argentino sempre foi ressaltado pelo dom, o talento natural, a forma que progrediu no que representava sua maior falha mostra a importância do trabalho árduo em sua carreira.

Últimas cenas de trajetória cinematográfica de Messi com a Argentina

Em trajetória de Messi com a Argentina digna de cinema, as cobranças de pênaltis são um retrato da superação heróica que transformou o fracasso em idolatria. E essa história está nas últimas cenas: nesta quinta-feira (4), às 20h30 (de Brasília), faz seu último jogo em casa pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo, contra a Venezuela no Monumental de Nuñez. Depois, na terça (9), se despede da competição diante do Equador.