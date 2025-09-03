Técnico da Argentina chora ao falar sobre Messi; assista

Um trecho da coletiva de imprensa de Lionel Scaloni, técnico da Argentina, falando sobre Lionel Messi rompeu as barreiras da América do Sul e viralizou no mundo inteiro. No vídeo, o treinador aparece bastante emocionado ao comentar a última partida do camisa 10 em território argentino. Assista;

Messi faz seu último jogo pela seleção na Argentina

Lionel Messi atuará como titular pela seleção argentina contra a Venezuela pelas Eliminatórias da Copa do Mundo nesta quinta-feira (4), no estádio Monumental de Nuñez, em Buenos Aires. O técnico Lionel Scaloni confirmou a escalação do camisa 10 em coletiva de imprensa realizada nesta quarta-feira (3), em evento que será a última partida do jogador em competições oficiais em solo argentino.

Imagem de Messi pintada em muro em San Telmo, em Buenos Aires, na Argentina (Foto: João Brandão/Lance!)

Os próximos compromissos da seleção nas Datas-Fifa estão programados para acontecer fora da Argentina, o que limita as chances de novas aparições do atleta em seu país natal.

Scaloni demonstrou emoção ao abordar o tema durante a entrevista coletiva.

- Amanhã (quinta-feira) será uma partida emotiva e espero que a torcida a desfrute. Se é verdade que será o último jogo dele aqui, então vai ser especial - afirmou o treinador.

