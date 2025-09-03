Técnico da Argentina chora ao falar sobre Messi; assista
Messi joga como titular contra Venezuela em possível adeus à Argentina
- Matéria
- Mais Notícias
Um trecho da coletiva de imprensa de Lionel Scaloni, técnico da Argentina, falando sobre Lionel Messi rompeu as barreiras da América do Sul e viralizou no mundo inteiro. No vídeo, o treinador aparece bastante emocionado ao comentar a última partida do camisa 10 em território argentino. Assista;
Relacionadas
- Fora de Campo
Debate entre Bruno Formiga e Rizek sobre Seleção leva web à loucura: ‘Engolido’
Fora de Campo03/09/2025
- Fora de Campo
Rizek é sincero sobre duas contratações do Flamengo: ‘Nível abaixo’
Fora de Campo03/09/2025
- Fora de Campo
Taylor Swift irá ao estádio do Corinthians para jogo do marido pela NFL
Fora de Campo03/09/2025
➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
Messi faz seu último jogo pela seleção na Argentina
Lionel Messi atuará como titular pela seleção argentina contra a Venezuela pelas Eliminatórias da Copa do Mundo nesta quinta-feira (4), no estádio Monumental de Nuñez, em Buenos Aires. O técnico Lionel Scaloni confirmou a escalação do camisa 10 em coletiva de imprensa realizada nesta quarta-feira (3), em evento que será a última partida do jogador em competições oficiais em solo argentino.
Os próximos compromissos da seleção nas Datas-Fifa estão programados para acontecer fora da Argentina, o que limita as chances de novas aparições do atleta em seu país natal.
Scaloni demonstrou emoção ao abordar o tema durante a entrevista coletiva.
- Amanhã (quinta-feira) será uma partida emotiva e espero que a torcida a desfrute. Se é verdade que será o último jogo dele aqui, então vai ser especial - afirmou o treinador.
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias