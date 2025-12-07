menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Internacional

Seleção à vista? Luiz Henrique e Gerson marcam, e Zenit alcança liderança

Equipe ainda espera por resultado para manutenção do 1º lugar

6e771dd9-b226-4729-869e-da978b8e27f6_IMG-20250103-WA0000-aspect-ratio-1024-1024
Tiago Teixeira Mendes
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porNathalia Gomes,
Dia 07/12/2025
10:11
Luiz Henrique (à direita), ex-Botafogo, joga atua no Zenit (Foto: Divulgação/Zenit)
imagem cameraLuiz Henrique, ex-Botafogo, joga atua no Zenit (Foto: Divulgação/Zenit)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Zenit contou novamente com força brasileira para assumir a liderança provisória do Campeonato Russo. Na vitória por 2 a 0 sobre o Akron Toliatti, neste sábado (7), dois nomes foram importantes: Luiz Henrique, ex-Botafogo, e Gerson, ex-Flamengo. Ambos marcaram e comandaram uma atuação sólida, técnica e decisiva.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

O primeiro gol saiu dos pés de Gerson. Aos 32 minutos, o meia recebeu de Gustavo Mantuan na entrada da área e bateu firme, rasteiro, no canto, abrindo o placar com categoria. O lance não só deu vantagem ao Zenit como demonstrou mais uma vez a versatilidade do ex-rubro-negro, assertivo na construção e preciso na finalização.

continua após a publicidade

Pouco depois, aos 41, foi a vez de Luiz Henrique aparecer com o principal momento da partida. Após cobrança ensaiada de Pedrinho para a pequena área, o atacante desviou de letra, golaço que fechou a vitória e colocou o camisa 11 entre os destaques do fim de semana no futebol russo.

Luiz Henrique em ação pelo Zenit, da Rússia (Reprodução: Luiz Henrique)
Luiz Henrique em ação pelo Zenit, da Rússia (Reprodução: Luiz Henrique)

Protagonismo brasileiro e liderança consolidada

Além dos autores dos gols, a atuação coletiva dos brasileiros foi determinante. Mantuan e Pedrinho deram as duas assistências da partida, enquanto Nino e Wendel completaram a lista dos seis titulares brasileiros que iniciaram o confronto. O Zenit somou 39 pontos e assumiu o topo da tabela de maneira provisória, dependendo do duelo entre Krasnodar (37 pontos) e CSKA Moscou (36), marcado para este domingo, para seguir líder após o fechamento da rodada.

continua após a publicidade

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias