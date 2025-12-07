Seleção à vista? Luiz Henrique e Gerson marcam, e Zenit alcança liderança
Equipe ainda espera por resultado para manutenção do 1º lugar
O Zenit contou novamente com força brasileira para assumir a liderança provisória do Campeonato Russo. Na vitória por 2 a 0 sobre o Akron Toliatti, neste sábado (7), dois nomes foram importantes: Luiz Henrique, ex-Botafogo, e Gerson, ex-Flamengo. Ambos marcaram e comandaram uma atuação sólida, técnica e decisiva.
O primeiro gol saiu dos pés de Gerson. Aos 32 minutos, o meia recebeu de Gustavo Mantuan na entrada da área e bateu firme, rasteiro, no canto, abrindo o placar com categoria. O lance não só deu vantagem ao Zenit como demonstrou mais uma vez a versatilidade do ex-rubro-negro, assertivo na construção e preciso na finalização.
Pouco depois, aos 41, foi a vez de Luiz Henrique aparecer com o principal momento da partida. Após cobrança ensaiada de Pedrinho para a pequena área, o atacante desviou de letra, golaço que fechou a vitória e colocou o camisa 11 entre os destaques do fim de semana no futebol russo.
Protagonismo brasileiro e liderança consolidada
Além dos autores dos gols, a atuação coletiva dos brasileiros foi determinante. Mantuan e Pedrinho deram as duas assistências da partida, enquanto Nino e Wendel completaram a lista dos seis titulares brasileiros que iniciaram o confronto. O Zenit somou 39 pontos e assumiu o topo da tabela de maneira provisória, dependendo do duelo entre Krasnodar (37 pontos) e CSKA Moscou (36), marcado para este domingo, para seguir líder após o fechamento da rodada.
