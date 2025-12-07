Revelado pelo XV de Piracicaba e com passagem recente pelo Caxias, o zagueiro Lucas Cunha vive um período de adaptação ao futebol da Arábia Saudita. Há alguns meses no país, o defensor do Al-Adalah descreveu como tem sido o processo de ajuste dentro e fora de campo após deixar o ambiente ao qual estava habituado no interior gaúcho.

O defensor afirmou que o início no aspecto esportivo ocorreu sem maiores dificuldades. Segundo ele, chegar em boa condição competitiva reduziu o impacto da mudança de liga e de exigências físicas e técnicas.

— O meu início, física e tecnicamente, foi muito tranquilo. Eu cheguei com ritmo de jogo e isso facilitou bastante. O que exigiu um pouco mais de adaptação foi o clima e a dinâmica do campeonato, que são bem diferentes do que eu estava acostumado. Mas, com tempo e trabalho, fui entendendo melhor o ritmo local e hoje me sinto totalmente preparado e confortável dentro de campo — afirmou.

Lucas Cunha em ação pelo Al-Adalah, da Arábia Saudita (Foto: Divulgação/Al-Adalah)

Adaptação na Arábia Saudita

Além do futebol, Lucas Cunha comentou a fase de adaptação ao país. Ele relatou que o primeiro contato com a cultura local foi marcado por estranhamento, mas disse que a situação mudou com o passar das semanas. O zagueiro segue na disputa da temporada pelo Al-Adalah enquanto consolida sua rotina no futebol saudita.

— É normal sentir uma certa insegurança no início. A cultura é bem diferente e a primeira impressão assusta um pouco. Ver as mulheres todas de preto, os homens de branco, tudo muito rígido… Mas com o passar dos dias eu e minha esposa fomos entendendo o jeito do país e das pessoas. Hoje podemos dizer que estamos cem por cento adaptados e realmente gostando de viver aqui. Fomos muito bem recebidos e estamos valorizando bastante essa experiência — finalizou.

